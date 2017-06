Hálózatperemig ható intelligencia

A felhőben elérhető szinte korlátlan feldolgozási kapacitás és az exponenciálisan növekvő adatmennyiség korában a Microsoft olyan eszközöket adna a fejlesztők kezébe, amelyekkel a hálózat magjától a peremig ívelő intelligens környezetre szabhatják alkalmazásaikat minden meghatározó platformon. A kirakat azonban még rendezés alatt, mert az új technológiák és szolgáltatások jelentős része egyelőre előzetes változatánál tart.

Seattle-ben megtartott Build 2017 éves fejlesztői konferenciáján a Microsoft Azure felhőplatformján elérhető új szolgáltatásokat jelentett be, amelyekkel a fejlesztők meglévő alkalmazásaikat gyorsabban korszerűsíthetik mesterségesintelligencia-képességek hozzáadásával, és könnyebben építhetnek új, a felhasználókkal természetes kommunikációs csatornákon együttműködő intelligens alkalmazásokat. A májusi rendezvényen egy sor AI-, IoT- és adatszolgáltatás is debütált, az intelligens felhő és a hálózat peremén működő mesterséges intelligencia jövőképét vetítve előre. A Windows 10 ma már havonta 500 millió aktív felhasználót jegyez, így a Microsoft Office környezettel és az Azure platformmal együtt milliárdnál is több alkalmat ad a fejlesztőknek, hogy innovatív alkalmazásaikkal elérjék a felhasználókat, tette hozzá a szoftvercég.

A vállalatokra minden percben hatalmas adattömeg zúdul, de éppen ebből nyerhető ki az információ, amely mély betekintést ad az összefüggésekbe, és segít az új üzleti lehetőségek feltárásában. Konferenciáján a Microsoft olyan, egyelőre a fejlesztés szakaszában járó innovatív technológiákba engedett előzetes bepillantást, amelyekkel minden személy és szervezet megragadhatja ezeket a lehetőségeket, és nagyobb eredményeket érhet el munkájában, tevékenységében.

Láthatta a Build 2017 közönsége többek között az Azure IoT Edge előzetesét, amely a felhőben elérhető AI-képességeket kiterjeszti a hálózat peremén működő digitális eszközökre is, a Microsoft Graphhoz készülő új bővítményeket, amelyek az üzleti adatokból nyert betekintést az eszközökön végzett elemzésekkel ötvözik a fizikai környezet kontextusában, valamint egy olyan technológiát is, amely az adatok védelme mellett a digitálishoz hasonlóan a valós világot is kereshetővé teszi.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Kozmikus adatbázis

Meglévő alkalmazásaik korszerűsítéséhez és új, intelligens applikációk gyors elkészítéséhez a fejlesztők mindenekelőtt új Azure- és Visual Studio-szolgáltatások közül választhatnak. A Microsoft a konferencián mutatta be Azure Cosmos DB elosztott adatbázisát, amelyet az alapoktól újonnan fejlesztett, az egész világra kiterjeszthető felhőszolgáltatások adatintenzív - például AI-, IoT- és mobilalkalmazások - támogatására. Az összes adattípust, többek között a gráfokat is kezelő és a népszerű NoSQL API-kat támogató Azure Cosmos DB ehhez megfelelő teljesítményt, méretezhetőséget, hibatűrést, rendelkezésre állást, adatkövetkezetességet és az esetek 99 százalékában 1 milliszekundum alatti válaszidőket ad.

Az Azure SQL Database mellett mostantól új, menedzselt MySQL- és PostgreSQL-szolgáltatások kínálnak a fejlesztőknek nagyobb rugalmasságot és választási lehetőséget egy olyan szolgáltatásplatformon, amely ugyancsak nagyfokú üzembiztonsággal és méretezhetőséggel támogatja az adatok megőrzését és helyreállítását.

Korai technológiai előzetest mutatott a Microsoft abból a készülő adatbázis-migráló szolgáltatásból, amely az Oracle- és az SQL Server-felhasználókat fogja segíteni az adatok platformközi mozgatásában és az alkalmazások modernizálásában. Előzetes formájában láthatta a Build 2017 közönsége a Managed Instance szolgáltatást is, amely példányszintű kompatibilitással segíti majd az SQL Server felhasználóit, akik alkalmazásaikat a felhőbe, az Azure SQL Database-re migrálnák.

Széles körben elérhető viszont a Visual Studio 2017 for Mac, a Microsoft fejlesztőkörnyezetének Apple gépeken futó változata, így a fejlesztők teljes körű támogatás mellett zökkenőmentesen mozgathatják mobil-, web- és felhőalapú munkáikat a két környezet között. A Microsoft dolgozik már a Docker-, az Azure Functions- és a Xamarin.IoT-támogatás hozzáadásán is.

A redmondi cég kilátásba helyezte, hogy a konténerek szinte minden típusát támogatni fogja az összes platformon. A Visual Studio eszközeivel a fejlesztők már telepíthetik a Windows Server Containereket az Azure Service Fabric közbensőszoftver-platformon, és egy Seattle-ben bemutatott előzetes alapján hamarosan a Docker Compose segítségével is hasonló módon telepíthetik majd üzletkritikus alkalmazásaikat és szolgáltatásaikat.

A produktivitás okos platformja

Havonta több mint százmillió aktív vállalati felhasználó dolgozik az Office 365 eszközeivel, ezért a Microsoft tervezi, hogy még jobb hozzáférést ad a fejlesztőknek az egyéni és csoportos munkavégzés platformjához. A fejlesztők hamarosan közzétehetik alkalmazásaikat az Office 365 új Microsoft Teams csevegésközpontú (chat-alapú) munkaterületein, és azok között a felhasználók is könnyen kereshetnek majd. A fejlesztők bővíthetik a Teams applikációk képességeit is - például harmadik féltől származó értesítésekkel, amelyek a tevékenységfolyamban jelennek meg - illetve olyan bővítményt írhatnak hozzájuk, amellyel a felhasználók a csevegőmezőben üzenetet írva közvetlenül kérdezhetnek le információkat az alkalmazásokból, így nem kell ablakok között váltogatniuk. Végrehajtható üzenetekkel is kiegészíthetők lesznek a Teams alkalmazások, amelyek különböző szolgáltatások használatát teszik egyszerűbbé a munkaterületen belülről.

A Microsoft új Graph alkalmazásprogramozási felületeket - közöttük SharePoint és Planner API-kat - is a fejlesztők rendelkezésére bocsát. A Microsoft Graph révén a fejlesztők hozzáférnek az Office 365-ben kezelt adatokhoz és információkhoz, és építhetnek az emberek, a párbeszédek, a projektek, az ütemtervek, a folyamatok és a tartalmak között feltárt összefüggésekre, így okosabb alkalmazásokat írhatnak, amelyek intelligensebben támogatják a munkavégzést.

Mesterséges intelligencia mindenkinek

Felhőplatformját mesterségesintelligencia-technológiákkal ötvözve a Microsoft olyan eszközöket adna minden fejlesztő kezébe, amelyekkel okosabbá tehetik meglévő és újonnan készülő alkalmazásaikat, miközben saját szoftvertermékeit és szolgáltatásait maga is AI-képességekkel ruházza fel.

Build 2017 konferenciáján a szoftvercég új kognitív szolgáltatásokat jelentett be, amelyekkel a fejlesztők készen elérhető vagy egyedi AI-funkcionalitást - például gépi látást, szöveg- és beszédfelismerést, tudásbázist vagy intelligens keresést - adhatnak üzleti alkalmazásaikhoz, beleértve a vállalatok dolgozóit vagy ügyfeleit segítő digitális

asszisztenseket, chatbotokat is. A most debütáló Bing Custom Search, Custom Vision Service, Custom Decision Service és Video Indexer szolgáltatásokkal a Microsoft portfóliójában 29-re emelkedett az okosabb alkalmazások fejlesztését megkönnyítő kognitív szolgáltatások száma.

Új beépülő szoftvermodult kapott a PowerPoint is. A Microsoft Translator API-jára épülő Presentation Translator, miként neve is utal rá, bemutató közben, valós időben fordítja le a prezentációt, egyszerre akár több nyelvre is. A most bejelentett Cognitive Services Labsban a fejlesztők olyan technológiákkal kísérletezhetnek, mint a kézmozdulatokat értelmező, de még a fejlesztés korai szakaszában járó Gesture API.

A Microsoft Bot Framework adaptív kártyákhoz - az üzenetekhez csatolható, szöveget, képet, hangot, gombokat és beviteli mezőket tartalmazó mellékletekhez - adott támogatásának köszönhetően a fejlesztőknek csak egyszer kell elkészíteniük a kártyákat, azok minden alkalmazásban és platformon helyesen fognak megjelenni. A Bot Framework eszközeivel a fejlesztők újabb csatornákon, például a Bingen, a Cortanán és a Skype for Businessen is közzétehetik munkáikat, és a Microsoft fizetésimeghagyás-API segítségével gyors és egyszerű kijelentkezést építhetnek botalkalmazásaikba.

Egyelőre csak kérésre kipróbálható előzetesként érhető el az Azure Batch AI Training szolgáltatás, amellyel a fejlesztők és az adatkutatók a Microsoft platformján egyedileg konfigurált környezetben több CPU-n, GPU-n és később FPGA-n futtathatják és tökéletesíthetik majd tanuló algoritmusokra épülő modelljeiket.

Bemutatkozott Seattle-ben a Harman Kardon ősszel forgalomba kerülő Invoke intelligens hangszórója, amely a Microsoft Cortana digitális asszisztensének képességeivel hangvezérlést visz az okosotthonokba, továbbá Skype-hívások indítására és fogadására is alkalmas. A Microsoft a HPE-vel és az Intellel is együttműködik Cortana-képes eszközök és referenciaarchitektúrák fejlesztésén.

Egyelőre csak az Egyesült Államokban - és ott is csak nyilvános előzetes változatában - érhető el a Cortana Skills Kit eszközkészlet, amellyel a fejlesztők újabb képességekkel gyarapíthatják a Cortana tudását. Egy botot kell létrehozniuk ehhez, amelyet a Bot Framework most bejelentett Cortana-csatornáján tesznek közzé. Az új képességek ezt követően Windows 10, Android és iOS platformon is működni fognak. A Harman Kardon is ezzel az eszközkészlettel dolgozott, amikor az Invoke hangszórót fejlesztette.

Nem utolsósorban a Microsoft bejelentette, hogy több olyan termékét és szolgáltatását, mint például a Dynamics 365, az Office 365, a Microsoft Teams, a Cortana Skills, a Microsoft Graph és a Sentiment Analysis még az idén integrálni fogja a Tact értékesítési platformmal, amely bármely csatlakoztatott digitális eszközt AI-képes virtuális értékesítési asszisztenssé változtat. A Microsoft ezzel a Salesforce és az Oracle nyomdokaiba lép, amelyek már kínálnak Tact-integrációt az okosabb értékesítéshez.