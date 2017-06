Harminc éves az Eset

dén ünnepli 30 éves fennállását az ESET. A kiberbiztonsági vállalat a világ különböző pontjain különféle eseményekkel igyekszik megünnepelni a jubileumot, amelyek bemutatják, hogy a vállalat milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben, és miként szeretné folytatni az innovációt és a növekedést a jövőben.

Ennek egyik állomásaként az ESET hazai képviselete, a HelloWorld informatikai táborral idén is együttműködve, ezúttal egy játékkal szólítja meg a jövő generációját, akik kiemelten fontos szereplői a folyamatosan változó digitális világnak.

Az ESET nagy utat tett meg 1987 óta: kis startup cégként kezdte, majd a szerény kezdetek után hamar erős és stabil biztonsági vállalattá fejlődött, amely mára már 200 országban van jelen a világ minden táján. Az ESET az évek során folyamatos növekedést produkált, és pillanatnyilag a világ egyik legnagyobb magánkézben lévő IT-biztonsági vállalkozása. Az ESET jelenleg 12 fejlesztőközponttal rendelkezik, ahol szakemberei folyamatosan fejlesztik és korszerűsítik a cég biztonsági megoldásait.



Nagyításhoz kattintson a képre.

"Mi erősen hiszünk abban, hogy a technológia annyira jó, amennyire a mögötte álló szakértők. Közel 1500 embert foglalkoztatunk és továbbra is vonzóak vagyunk a tehetséges, elhivatott és szenvedélyes szakemberek számára, akik nálunk szeretnék kiterjeszteni tudásukat" - mondta Richard Marko, az ESET vezérigazgatója. "Az elmúlt 30 évben számos biztonsági problémát oldottunk meg a proaktív technológiák és a mesterséges intelligencia segítségével. A továbbiakban is az innovációra helyezzük majd a hangsúlyt, hogy a piac legjobb biztonsági megoldásaival rukkolhassunk elő."

A lehető legjobb védelem folyamatos elérésének érdekében az ESET jelentősen kibővítette portfólióját az évek során, így a rosszindulatú programok detektálása mellett olyan új megoldások is megjelentek a vállalatnál, mint a hálózati minta elemzés, titkosítás, adatmentés, kétfaktoros azonosítás, vagy a sérülékenységek hibajavításainak központi kezelése. Az ESET, biztonsági megoldásainak folyamatos kiterjesztése által jól mutatja elkötelezett szándékát, hogy a jövőben is a lehető leghatékonyabb védelmet biztosítsa felhasználóinak.

Az ESET világszerte különböző aktivitásokkal ünnepli 30. születésnapját. A vállalat számára nagyon fontos a fiatalok támogatása, akiket az ESET a jövő innovációja kulcsának tart és folyamatosan igyekszik a biztonságtudatos felhasználói magatartás felé terelni. Ennek jegyében az ESET hazai képviselete, a Sicontact Kft. évek óta támogatja a HelloWorld informatikai tábort és ez most sincs másként. Azonban idén egy rajzverseny is kapcsolódik az eseményhez, amelynek nyereményeként 8 gyermek ingyenes részvételt nyer az idei, júniusban kezdődő táborok valamelyikére, ahol a résztvevők a játékos programozási feladatok mellett a biztonságos internethasználattal és a biztonságtudatos felhasználói viselkedés alapjaival is megismerkedhetnek.

A játékról további információt a kiírás weboldalán olvashatnak.