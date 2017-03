Három új program a magyar startupok támogatására , 2017. március 9. Olvasó it google startup támogatás technológia üzlet

A Google három új, startupokat támogató program indulását jelentette be. A kezdeményezések célja, hogy segítsék a magyar startupok növekedését és azok pozícióját a globális piacon. A vállalat a varsói Google Campus két évvel ezelőtti megnyitása mellett a most elindított programokkal is kifejezetten a startupokra kíván koncentrálni, amik tervezetten az év végéig 100 startupot érintenek majd a régióban.