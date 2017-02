Hatékony üzemeltetés és megalapozott döntések az adatközpontokban

Egy igazán fejlett DCIM-rendszer nem csupán az adatközpont hatékony működtetését segíti elő: az egyéb rendszerek által gyűjtött adatok integrálásával és megjelenítésével többek között a döntéshozatalban is képes segíteni a vezetőket.

Adatközpontok tervezéséhez és mindennapi üzemeltetéséhez manapság már szinte alapkövetelmény egy adatközponti infrastruktúramenedzsment- (DCIM-) rendszer alkalmazása. A komplex, teljes körű infrastruktúramenedzsment-rendszer az adatközpont teljes élettartama alatt jelentős hozzáadott értékkel bír.

Az adatközpontok működését a DCIM mellett számos más rendszer is támogatja, beleértve az épületfelügyeleti rendszereket, eszköznyilvántartó és biztonsági eseményeket kezelő szoftvereket, valamint a virtuálisszerver-kezelő és hálózatokat felügyelő rendszereket. Ezek a megoldások azonban általában külön-külön gyűjtik és dolgozzák fel az adatokat, és csak egy-egy szűkebb területre fókuszálnak.

Egy olyan átfogó megoldás segítségével, mint például a StruxureWare for DataCenters, a különböző rendszerekben elérhető adatok integrált módon dolgozhatók fel, ráadásul testre szabottan jeleníthetők meg. Ennek köszönhetően a vezetők könnyebben hozhatnak megfontolt döntéseket. Ez elsősorban olyan esetekben fontos, amikor valamilyen változtatást, például fejlesztést vagy bővítést kell végrehajtani az adatközpontban.

Amikor új szerverek beszerzése kerül szóba, számos kérdés felmerül, például, hogy szükség van-e új rackre. Ahhoz, hogy meglévő rackben helyezhessék el az új eszközt, fel kell mérni, megfelelő lesz-e az áramellátás és a hűtés a bővítést követően is, illetve van-e szabad hálózati port. Ezen adatok begyűjtése önmagában meglehetősen idő- és energiaigényes feladat, a StruxureWare for DataCenters azonban képes ezeket az információkat gyorsan összegyűjteni, elemezni és fel is ajánlja az optimális elhelyezési pozíciót. Ezek az információk tehát ahhoz is hozzájárulnak, hogy az esetleges nagyobb beruházásokat későbbre lehessen időzíteni, amikor már valóban szükségesek. A naprakész és historikus adatok alapján mindig egyértelműen látszik, szükség van-e valahol fejlesztésre. A vezetők továbbá azt is ellenőrizni tudják, hogyan változik az adatközpont működése, például megmarad-e a redundancia.

Összességében tehát a Schneider Electric DCIM-megoldása olyan új lehetőségeket teremt, amelyek kulcsfontosságúak az adatközponti üzemeltetés optimalizálásában és a hatékonyság növelésében.