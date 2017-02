Hét tanács a Windows 10-re való átálláshoz

Számos vállalat informatikai részlege számára az egyik legfontosabb feladat a to-do listán a Windows 10 rendszerre való átállás. A Windows 7 támogatása 2020 januárjában megszűnik, ami egyelőre távoli időpontnak tűnik, a migráció azonban mindig időt és energiát igényel, ezért érdemes előre tervezni.

Sok olyan szervezet is a közeljövőben tervezi az átállást, ahol Windows 8 rendszert használnak, hiszen a 10-es kiadás számos olyan új lehetőséget és funkciót tartalmaz, amely több területen is megkönnyíti az IT-szakemberek életét, a biztonságtól kezdve a mobil eszközök használatáig. Az átállást jelentősen felgyorsítja, ha megfelelő menedzsmentplatformot választanak hozzá, amiben a Novell szakértői most néhány hasznos tanáccsal segítenek.

1. Legyen rálátásunk a teljes IT-környezetre!

A sikeres Windows 10 migráció érdekében tisztában kell lenni azzal, hogy pontosan mi mindent érint az átállás. A legtöbb szervezetnél nem teljesen homogén a környezet, hanem több különböző asztali Windows-verzió működik a rendszerben, emellett a felhasználók a saját mobil eszközeiket is gyakran használják a munkájukhoz. Ezért a sikeres migrációs projekt úgy indul, hogy a felügyeleti platform segítségével összesítjük a rendszeren belül használatban lévő Windows kiadásokat.

2. Zárjuk ki a felesleges folyamatokat!

Jelentős kiesés, ha a felhasználóknak maguknak kell a személyes beállításaikat és alkalmazásaikat helyreállítani a migráció után. Ajánlott ezért olyan platformot választani a folyamat lebonyolítására, amely lehetőséget biztosít a személyes beállítások és alkalmazások tárolására és helyreállítására az új rendszerben.

3. Egyszerűsítsük a telepítést és kiosztást!

Rendkívül hosszadalmas lehet a folyamat, ha az IT-szakembereknek egyesével kell menedzselniük az egyes felhasználók átállását. A megfelelő felügyeleti platformmal azonban egyetlen konzolon kivitelezhető az összes konfigurálási feladat, és automatikusan elkészíthetők, majd kioszthatók az egyes eszközökre a lemezképek.



Nagyításhoz kattintson a képre.

4. Támogassuk a különféle címtárak használatát!

A felügyeleti platform kiválasztásánál arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy integrálható legyen a legnépszerűbb címtárakkal, például az Active Directory vagy Novell eDirectory megoldásokkal, és képes legyen több címtárat alkalmazó környezetben is működni. Az IT-szakemberek így könnyebben kezelhetik a felhasználói személyazonosságokhoz kapcsolódó információkat, és az egyes felhasználókhoz tartozó alkalmazások, illetve házirendek kezeléséhez is használhatják a menedzsmenteszközt.

5. Térképezzük fel a potenciális problémákat még a migráció előtt!

Komoly fejtörést okozhat, ha az átállási folyamat során derül ki, hogy hiányoznak a megfelelő hardverek vagy szoftverek. A Windows 10 hardverigénye ugyan nem sokban különbözik a 7-es és 8-as kiadásétól, mégis mindenképpen javasolt még a folyamat elején ellenőrizni, hogy minden feltétel rendelkezésre áll-e a teljes rendszerben. A legfejlettebb menedzsmentplatformok erről is gyorsan és egyszerűen képesek jól átlátható összesítést készíteni.

6. Gondoskodjunk a kritikus frissítések telepítéséről - az átállás után is!

A Windows 10 többek között abban különbözik az előző kiadásoktól, hogy a Microsoft gyakrabban ad ki hozzá frissítéseket. Egy központosított menedzsmentplatformmal az IT-részleg az operációs rendszer frissítéseit, illetve az összes többi alkalmazás, valamint egyéb telepített szolgáltatás hibajavításait is egyszerűen és egységesen tudja kezelni. Így az összes felhasználó egy időben kapja meg a frissítéseket, és a legújabb szoftververziókkal dolgozhat.

7. Keressük a mindent egyben kínáló megoldást!

A fejlett felügyeleti platformok, például a ZENworks Configuration Management egyszerre biztosítják a felsorolt funkciókat, és minden szükséges eszközt magukban foglalnak a Windows 10 migrációs projektek gyors, automatizált és egyszerű lebonyolításához. A ZENworks Configuration Management egy központosított és jól átlátható felügyeleti platformot kínál, amely segítségével egyetlen vezérlőpultról menedzselhető minden egyes Windows asztali operációs rendszer és verzió a vegyes környezetekben is. A termék a legtöbb folyamatot képes automatizálni, így egyszerűsíti a telepítési és kiosztási folyamatokat. Ráadásul a megoldás tökéletesen együttműködik a ZENworks termékcsalád összes többi tagjával, amelyek átfogó végpontfelügyeletet tesznek lehetővé, beleértve az asztali és mobil eszközök kezelését, a végpontok biztonságát, az alkalmazásvirtualizációt és az IT-szolgáltatások ellenőrzését.