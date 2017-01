Hogyan védhetjük meg személyes adatainkat?

A cégek szerepe kulcsfontosságú a személyes adatok védelmében. Minden évben, január 28-án tartják a Nemzetközi Adatvédelmi Napot/Data Protection Day. Ez egy emlékeztető azok számára, akik még nem kezdték el a gyakorlatban alkalmazni az európai uniós általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), amely 2018 májusában lép hatályba.

Angelo Corrao, a Sophos magyarországi ügyvezető igazgatója ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: "A cégek számára kevesebb, mint 18 hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljenek az Európai Unió (EU) általános adatvédelmi rendelet (GDPR) követelményeinek. Elképzelhető hogy ez elegendő időnek tűnik, azonban sok helyen nincs kidolgozva szabályzat az ügyfelek és az alkalmazottak adatainak védelme érdekében. Az adatvédelem nem egy olyan terület, amit egyik napról a másikra be lehet vezetni, be kell járatni a megfelelő folyamatokat, és a vállalaton belül is át kell alakítani az ezzel kapcsolatos gondolkodásmódot."



"A vállalatok a legtöbb esetben megúszták az alkalmazottakat vagy ügyfeleket érintő adatvesztések következményeit, de a jövőben a hatóságok jelentős bírságot szabhatnak ki ilyen esetekben, amik egy kis cég teljes bukását is eredményezheti. Különösen fontosnak tartom ezen a cégek számára a szabályok betartását 2018 májusáig, hiszen nagy valószínűséggel a GDPR hatályba lépése után az uniós hatóságok példát fognak statuálni a rendelet betartatása érdekében." - tette hozzá.

A Sophos tanácsai: