Hosszú Katinka a Huawei magyarországi arca

A Huawei bejelentette, hogy Hosszú Katinka lett a vállalat új kampányának arca. A háromszoros olimpiai, ötszörös világ- és tizenháromszoros Európa-bajnok úszónő mostantól a Huawei legújabb csúcstelefonját, a P10-et népszerűsíti többek közt TV-reklámokban, valamint közterületi és online hirdetési felületeken.

A "Tökéletes Portré" nevet viselő kampány fókuszában az emberi arc áll, amely "sok mindent elárul rólunk, tükrözi a vágyainkat, mesél a sikereinkről, a legszebb emlékeinkről és a küzdelmeinkről" - utalva a készülék kamerájának portréfotózáshoz kifejlesztett képességeire.

Örökítsd meg az arcod! - erre buzdít a Huawei legújabb kampánya utalva arra, hogy mindannyiunk arca egyedi, más-más történetet mesél el, de a portré nemcsak tükör, hanem egyben az önkifejezés egyik legrégebbi formája is. A világ első önarckép fotója 1839-ben készült, a "szelfizés" elterjedésére azonban több mint 150 évig kellett várni. Manapság pedig már minden percben több mint 3 millió fotó készül szerte a világon - 90 százaléka okostelefonnal.



A Huawei ezért is fordít kiemelt figyelmet készülékein a kamera fejlesztésére, és azon belül is a portréfotózás technológiájának tökéletesítésére. A Hosszú Katinka által népszerűsített P10 okostelefon elő- és hátlapi kameráját is a legendás német fényképezőgép gyártó Leicával közösen tervezte a vállalat, így a készülék kiváló portréfotózási lehetőséget kínál felhasználóinak.

A kampány ennek megfelelően az emberi arcra és egyedi történetekre fókuszál, és a "Tökéletes Portré" szlogent kapta. A kampányfilmben sokféle karakteres arc mesél a portré alanyának vágyairól, küzdelmeiről és sikereiről - köztük felbukkan Hosszú Katinka alakja és az úszónő portréja is. (A videó az alábbi linken megtekinthető: https://youtu.be/wULQHEKFMvE az alábbin pedig letölthető: https://app.box.com/s/fn1qiym5c4vbsm1vl8cgxk7aewlfnyr8 )