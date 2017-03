Így készíthet ütős weboldalt

Az Invitel nemrégiben online felmérést indított, amelyben a hazai kisvállalatok internet-használati szokásait vizsgálta. A kutatás eredményei többek között arra is rámutattak, hogy a több mint 1500 megkérdezett kisvállalkozás majdnem fele nem rendelkezik saját céges weboldallal.

Az átláthatóság jó benyomást kelt

Egy honlapon rengeteg információ elhelyezésére van lehetőségünk, azonban lényeges, hogyan strukturáljuk őket. A látogatók másodpercek alatt döntenek arról, hogy a megfelelő helyen járnak-e, és ha weboldalunk könnyen vezeti őket a céljuk felé, kisebb visszafordulási arányt érhetünk el. Ne zúdítsunk minden információt a látogatókra, kerüljük a felesleges lépéseket, amelyek elnyújtják a releváns tartalomhoz való hozzájutást.

Emeljük ki a legfontosabb üzenetet

Új terméket szeretnénk népszerűsíteni vagy meg akarjuk mutatni vállalkozásunk sokszínűségét? Emeljük ki weboldalunkon cégünk legfontosabb üzenetét: erre a legalkalmasabb, ha látványos, igényesen megszerkesztett grafikákat (bannereket) alkalmazunk főoldalunk felső, ún. hajtás feletti ("above the fold") részében. Az ilyen kiemelés megfelelő eszköz arra, hogy érdeklődést és igényt teremtsünk a látogatókban a szolgáltatásaink iránt.

Interakció a látogatóval

Alkalmazzunk honlapunkon olyan elemeket, amelyek segítik a könnyebb tájékozódást. Jó példa erre, ha mozgásba hozzuk azokat az elemeket, amelyekre az egerünkkel navigálunk: utaljunk arra, hogy valami történni fog a kattintás után.





Nagyításhoz kattintson a képre.

Kezünkben az információ

Már nem vagyunk számítógéphez kötve, ha tájékozódni szeretnénk az interneten. Ezért legyünk felkészülve arra, hogy honlapunkat más eszközökről is látogathatják: a mobilok kijelzői például lényegesen kisebbek, így weboldalunk tartalmát is optimalizálnunk kell az adott méretekre. Ennek köszönhetően az internetes keresők számára is láthatóbb lesz a honlapunk és könnyebben ránk találnak a felhasználók.

Hányan látogatják oldalunkat?

Az interneten már elérhető olyan analitikai alkalmazás, amelynek segítségével mérhetjük honlapunk látogatottságát.

A programmal a legegyszerűbb adatoktól az egészen bonyolult folyamatokig lekövethetjük kampányaink sikerességét és vizsgálhatjuk a látogatók számát az egyes időszakokban. Az adatok elemzése segíthet abban, hogy megértsük a látogatók szokásait, amelyek alapján tovább alakíthatjuk honlapunkat.

Egyértelmű és tagolt szöveg

Weboldalunk szövegezésénél is vegyük figyelembe az egyszerűség és átláthatóság elvét. Ügyeljünk a következőkre:

Könnyen értelmezhető bekezdések

Címszavak használata

Egyértelmű, érthető megfogalmazás

Beszéljünk a látogatókkal a saját nyelvükön

Mondjuk el képekben is!

A képek, a különböző ábrák és illusztrációk színesebbé valamint változatosabbá teszik az oldalunkat. A képek legyenek:

Hitelesek, cégünk profiljához illőek

Minőségi, saját készítésűek

Ügyeljünk a kilókra!

A jó minőségű, online felületen jól használható képek általában nagy fájlméretűek. Több olyan ingyenesen elérhető weboldal létezik, amely optimalizálni tudja a képek méretét úgy, hogy közben nem romlik a minőségük. A mobilról érkező látogatók is hálásak lesznek érte, hogy oldalunk nem generál számukra nagy adatforgalmat.

Könnyű kapcsolatfelvétel

A vállalkozásunkat bemutató általános tartalom mellett ügyeljünk arra is, hogy az oldalunkra látogatók szükség esetén elérhessenek bennünket. Egy 'Kapcsolat' menüpont tökéletesen megfelel erre a célra. A telefon - e-mail - postai cím feltüntetése mellett egyre több weboldal alkalmazza a chat funkciót, ahol a látogató azonnal felteheti a kérdéseit. Amennyiben különböző adatok bekérésére ún. formokat (elektronikus űrlap) használunk kapcsolatfelvétel céljából, ügyeljünk arra is, hogy azok a lehető legegyszerűbben és néhány lépésben kitölthetők legyenek. Emellett tájékoztassuk a felhasználót, hogy a beküldött személyes adatait biztonságosan kezeljük.

A közösségben is látható

Az Invitel kutatásából az is kiderült, hogy a válaszadó kisvállalatok 45%-a jelen van valamelyik közösségi média platformon. A közösségi felületek használata rengeteg előnyt rejt magában, hiszen egy jól felépített stratégiával sokat mondhatunk el cégünk profiljáról és növelhetjük pozitív megítélését. Tüntessük fel holnapunkon, hogy mely közösségi oldalakon vagyunk megtalálhatók, hiszen így még több felületen elérhetnek bennünket a tevékenységünk iránt érdeklődők.