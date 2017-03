Így vonhatók be jobban a női programozók

Miközben a hazai IT szektorból egy kisvárosnyi munkavállaló hiányzik, az informatikai vállalatoknál különösen alacsony a női dolgozók száma. A PROGmasters friss kutatásából kiderül, hogy részmunkaidős és otthon végezhető megbízásokkal több nő számára lehetne vonzóbbá tenni az informatikai állásokat.

A magas fizetésnél fontosabb a hosszú távú, biztos munkalehetőség a programozói pálya iránt érdeklődők számára - derült ki a PROGmasters 2017 tavaszán végzett, nem reprezentatív kutatásából. A 3 hónapos intenzív szoftverfejlesztő képzésekre specializálódott vállalat azt vizsgálta a tanfolyamra jelentkezők körében, hogy mi motiválja a leendő programozókat a karrierválasztásnál.



"Az érdekes, szakmailag kihívást jelentő feladatok és a továbbképzési lehetőségek voltak a legfontosabbak a válaszadóinknak" - mondta Filep Szabolcs, a PROGmasters egyik alapítója és mentora. Hozzátette: a csapatmunka lehetősége nem motiválja túlságosan a programozói karrier iránt érdeklődőket. "A részmunkaidő, illetve az otthoni munka lehetősége ugyanakkor az átlagosnál fontosabb a nők és a diplomások számára - ha tehát egy vállalat e demográfiai csoportokból szeretne toborozni, érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnie a rugalmas munkavégzés támogatására" - magyarázta a szakember.



A nőnap alkalmából a PROGmasters a női programozók megítélését és karrierépítéssel kapcsolatos várakozásait is vizsgálta a kutatásában. Érdekesség, hogy míg a férfiak többsége csak két évvel az elhelyezkedés után várja az előléptetést, addig a legtöbb női válaszadó már egy év után jobb pozícióra számít.A válaszadók többsége egyetértett abban, hogy hasznos, ha egy fejlesztői csapatban nők is dolgoznak. Számos folyamatnál ugyanis előnyt jelent, hogy a nők másképp gondolkodnak, és pozitívan hatnak a csapatdinamikára is. A női és férfi programozók megítélésében ugyanakkor csak minimális eltéréseket tárt fel a kérdőíves vizsgálat - mindkét nem képviselőit hasonlóan kreatívnak és pontosnak tartják a megkérdezettek."A válaszadóink többsége - nemtől függetlenül - úgy gondolta, hogy a női programozók szorgalmasabbak és jobban betartják a határidőket, míg csapatvezetőként inkább a férfiak teljesítenek jól. Ugyanakkor azt nem sikerült eldönteni, hogy ki dolgozik hatékonyabban, ha egyszerre több feladatot kap: a férfiak és a nők is magukat tartják jobbnak a multitaskingban" - ismertette a részleteket Filep Szabolcs.