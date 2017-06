Indul a Modern Vállalkozások Programjának második szakasza – interjú dr. Parragh Lászlóval

Júniusban folytatódik a Modern Vállalkozások Programja (MVP) - hangzott el május 23-án az MTK stadionjának rendezvényközpontjában, a kkv-k digitális felkészültségének javítását célzó országos projekt szakaszzáró rendezvényén. Tavaly tavasszal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Informatika a Társadalomért Egyesülettel (Infotér) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ) konzorciumban indította el az MVP-t, amelynek megvalósításában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) mint szakpolitikai felelős vesz részt.

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke az MVP második szakaszának elindulása kapcsán lapunknak interjút adott, amelyben értékeli az első szakaszt és előretekint a másodikra.

- Mely elemeit tekintve illeszkedik a Modern Vállalkozások Programja a MKIK stratégiájába?

- Az MKIK stratégiájának egyik kulcsfontosságú eleme, hogy legyen segítségére a vállalkozásoknak a versenyképességük, hatékonyságuk növelésében és a piacra jutásban. Ennek okán talán egy-két lépéssel előbbre járunk és keressük azokat a pontokat, ahol ezeket a pozíciókat erősíteni lehet, legyen szó szakképzésről, felsőoktatásról, felnőttképzésről, kutatás-fejlesztésről, innovációról. Számunkra kiemelt terület a digitális tudás, és itt azt látjuk, hogy ma már szinte mindenki használ digitális eszközöket a mindennapi életében, az okostelevíziótól az okostelefonon keresztül a sokféle digitális eszközig, ugyanakkor a cégek működtetésében, tehát a vállalkozások működési hatékonyságának a javításában, az élőmunka kiváltásában nagyon kevesen aknázzák ki a technológia adta lehetőségeket. Ezt felismerve és a mi biztatásunkra indította el a magyar kormány a GINOP 3.2.1 és a GINOP 3.2.2 programot. Előbbi egy szemléletformáló, tudásbővítő program, amely a vállalkozások döntéshozóinak digitális technológiák iránti nyitottságát igyekszik növelni, utóbbi a megvalósításhoz nyújt pályázat keretében lehívható forrásokat.

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke



- Teljesítették-e a szemléletformáló pillérben vállaltakat?

- Az első szakaszban olyan cégekkel találkoztunk, amelyekben nagy volt a kíváncsiság és a tudásvágy, s amelyek a zsigereikben érezték azt, hogy muszáj az informatika területén előrelépniük. Mindebből következik, hogy valamennyi indikátort, tervezett létszámot sokszorosan túlléptünk, sokkal több cég jött el a programjainkra, mint amennyit terveztünk, a tervezettnél sokkal több cég igényelte, hogy elmenjünk hozzá és áttekintsük a működését. Ez egy bizalmi kérdés, hiszen megnyitják működésük alapjait biztosító informatikai rendszereiket tanácsadóink előtt. Közel 5000 cég fogadta a munkatársainkat, és e cégek döntő részének kiadhattuk a Digitálisan Felkészült Minősítést, amellyel 5%-os kedvezményt kaphatnak a GINOP 3.2.2 programban. Az országban szinte egyedülálló módon 127 rendezvényt tartottunk, tízezer döntéshozó részvételével. Egészen kis településekre is elvittük a szakértőket és megoldásszállítókat, ahol a cégek első kézből kaptak tájékoztatást azon megoldásokról, amelyek segítségével hatékonyabban és gazdaságosabban tudnak működni.

- Miért látták szükségesnek, hogy a program folytatódjék?

- Az érdeklődés mértéke indokolja, hogy folytatni kell. Ami iránt ennyi cég érdeklődött és amihez ennyi vállalkozás kívánt csatlakozni, az nyilvánvalóan egy észszerű program. A második szakasz egyébként nem lesz egyszerű. Akit nagyon érdekelt a program, az már az első szakasz elején azonnal csatlakozott, és az, aki szintén érdeklődött, de kivárt egy kicsit, az néhány hónap múlva jelentkezett. A következő körben a gazdaság mélyebb szöveteibe kell lemennünk, azt kell elérnünk, hogy azok a cégek is közénk álljanak, amelyeknek talán még nincs fenn a horizontján ez a problémakör. El kell jutnunk azokhoz a cégekhez, amelyek még egyáltalán nem gondolnak arra, hogy digitalizálják a működésüket, azokhoz, amelyek azt gondolják, hogy most megy az üzlet, jövőre is menni fog, húsz év múlva is menni fog. El kell mondanunk nekik, hogy húsz év múlva nem fog menni, sőt már jövőre sem fog menni, ha nem lépnek a digitalizáció útjára. Informatika nélkül ugyanis nem lehet egy céget jól működtetni.

- Miben fog különbözni a második szakasz az elsőtől?



- Az első szakasz, amely rendkívül sikeres volt, rengeteg tanulsággal járt számunkra. Az egyik legfontosabb, amit nem örömmel mond ki az ember, az az, hogy a cégek informatikai felkészültsége nagy átlagban messze alatta van annak, mint amit mi előzetesen gondoltunk. Nyilván vannak kivételek, de nagy a száma azoknak a vállalkozásoknak, amelyek messze alatta vannak annak digitalizáltsági szintnek, amelyet egyébként megengedhetnének maguknak, és amelyen a vállalkozásuk élete igencsak leegyszerűsödne. Most, a második szakaszban ezekhez a cégekhez is el kell jutnunk és meg kell győznünk őket arról, hogy nekik sem szabad várni, haladéktalanul el kell indulniuk a digitális világ felé. A program folytatásában, a beszélgetésünk elején említett pályázati forrásból a cégeknél megvalósításra kerülő komplex megoldások kapcsán tanácsadóinkra új feladatok hárulnak. A megoldások cégeknél történő bevezetésében is a vállalkozások segítségére kell sietniük. A másik nagy feladatunk, hogy az országban működő egyéb - hasonló - tanácsadói hálózatokkal összefésüljük munkatársaink tevékenységi körét. Nehéz két évnek ígérkezik, de jó alapokra építve, biztos vagyok benne, hogy országos csapatunk képes a feladat megvalósítására.