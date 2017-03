Informatikusképzés: hiánypótlás minden eszközzel

Az informatikusok több szinten mozognak, számos területre specializálódnak. Gondjaik azonban közösek: kevesebben vannak, mint ahány munkakört el kellene látniuk. Ráadásul a piac olyan informatikusokat keres, akik profik, naprakészek és fejlődőképesek a maguk területén. Ma már egyre több egyetemen kívüli képzőhely is dolgozik a probléma orvoslásán.

Jóllehet, az informatikushiány országonként eltérő mértékű, a probléma az egész világot érinti. Magyarországon az IVSZ 2015-ös felmérése 22 ezres hiányszámot mutatott; ez az érték az óta nagy valószínűséggel emelkedett. A Codecool HR-vezetők körében végzett kutatása szerint továbbra is a szoftver- és mobilalkalmazás-fejlesztőkből lesz a legnagyobb hiány a hazai piacon.

Középfokon a legnagyobb a gond

Természetesen az informatikus szakma összetétele - más szakmákhoz hasonlóan - nem homogén. Első megközelítésben itt vannak a különböző képzettségi szintek. A legfelső szintet az egyetemi mester-, valamint alapszintű (MSc és BSc) informatikusdiplomák képezik. Ezekről a képzési helyekről jellemzően jó minőségű, ám a szükségesnél lényegesen kevesebb munkavállaló lép a piacra. Noha a felsőfokú informatikai végzettségű szakemberek iránt is folyamatosan nő az igény, a középfokú szakirányú végzettséggel, célzott gyakorlati tudással rendelkezők iránt még gyorsabban nő a kereslet. Ez utóbbiakból azonban rendkívül csekély a megfelelő kínálat. A problémát némileg enyhítik az egyre-másra indított 4-18 hónapos kurzusok.

- Arról sem szabad megfeledkezni, hogy nem csupán az informatikusok, hanem általában a digitális munkaerő iránti igény is nő. Egyre több olyan embert keresnek, aki a saját szakmáján belül képes kezelni az adott digitális technológiai adottságokat. Az ilyen típusú képzések szinte teljesen hiányoznak Magyarországon. Egy orvos, egy jogász, egy pék vagy egy esztergályos vagy autodidakta módon képezi magát, vagy - ha szerencséje van - részt vehet az adott digitális technológiát szállító cég saját termékéhez kapcsolódó kurzusán - mutat rá Horváth Ádám, az IVSZ oktatási igazgatója.



Horváth Ádám oktatási igazgató, IVSZ

Szűk képzési portfólió

Az utóbbi időben sok olyan esemény történt, ami az informatikushiány csökkentése irányába mutat. Egyrészt szaporodott a néhány hónapos képzések száma, másrészt folyamatosan nő azon felsőoktatási intézmények száma, amelyek valós piacot látnak az informatikában. Mindezek nyomán bővül a képzésbe bevontak köre.

- Ezek örvendetes lépések, ugyanakkor sajnálatos, hogy még mindig nagyon szűk a képzési portfólió. Az informatika sokkal szélesebb kört ölel fel, mint amit jelenleg a képzések lefednek. Komplett területek maradnak ki, amelyeket egyelőre csak autodidakta módon lehet elsajátítani. Ilyen részterület például az adatbiztonság vagy a robotika informatikai vonatkozásai. A viszonylag új területek oktatását a tananyag és az oktatók hiánya is gátolja. Ezen túlmenően a piaci alapú kurzusokra a megfelelő mennyiségű jelentkező toborzása is problémás. Az ilyen típusú képzéseknél ugyanis az összes kockázatot a résztvevőnek vagy a képzést nyújtó cégnek kell viselnie. Igazi javulást az hozhatna, ha az állam kiterjesztené a felnőttképzéssel kapcsolatos kedvezmények körét a rövid ciklusú, piaci alapú informatikai képzésekre is - véli Horváth Ádám.

Lehetőség a piacképes tudásra

Szakmai továbbfejlődésre ma már nem csak az iskolákban vagy a különféle képzőhelyeken van lehetőség. Ott csupán az alapkészségeket sajátítják el a hallgatók, illetve arra vonatkozóan kapnak útmutatást, hogy hol, milyen módszerekkel képezhetik magukat tovább. Napjainkban a legtöbb tudás online megszerezhető, számos forrás létezik, köztük olyanok is, amelyeket az adott programozási környezettel foglalkozó közösségek hoznak létre. Újszerű jelenség, hogy a programozók között ma már viszonylag kevesen vannak olyanok, akik saját munkájukon kívül ne vennének részt valamilyen online közösségben, versenyben, játékban, ahol állandóan új problématípusok merülnek fel, és ahol a fejlesztők megosztják egymással a megoldásaikat.

- A folyamatos továbbfejlődés minden felső- és középfokú képesítéssel rendelkező informatikus számára követelmény. Ez azonban ma már minden szakmára igaz. Csak naprakész tudással lehet megfelelni a piac elvárásainak. Ebből a szempontból kétségtelenül az egyetemi diplomával rendelkezők vannak a legelőnyösebb helyzetben. Az egyetemek olyan szintű alaptudást adnak, amely az ott végzett informatikusokat képessé teszi a magasabb szintű gondolkodásra, magasabb szintű feladatok ellátására, illetve a továbbfejlődésre. Az azonban nagyon az adott egyéntől függ, hogy ezzel ki mennyire tud élni. Hasonlóképpen azoknak is megvan az esélyük a továbbfejlődésre, akik nem egyetemi képzésben tesznek szert informatikai szaktudásra - hangsúlyozza az IVSZ oktatási igazgatója.

Mindeddig nem készült olyan felmérés, amely azt vizsgálja, hogy a különböző szintű informatikai végzettségek milyen típusú munkakörökhöz kapcsolhatók. Az IVSZ rövidesen projektet indít e hiány pótlására.

Garantált állás

A Codecool 18 hónapos intenzív programozó kurzusaival elsősorban a 18-30 év közötti korosztályt célozza Budapesten, Miskolcon és Krakkóban. Jelenleg 400 főt oktatnak, és a résztvevők közel 40 százaléka lány. Cél a tízezres hallgatói létszám elérése. Felvételi követelmény az angol nyelvtudás. A kurzust elvégzőknek a Codecool garantálja az elhelyezkedést; olyan emberek kaphatnak így egy éven belül szoftverfejlesztői állást, akiknek korábban nem volt programozói előképzettségük. A 18 hónapos képzés ára másfélmillió forint, amit utófinanszírozási modellben, a későbbi fizetésből törlesztenek az érintettek.

A Codecool 226 most végző, illetve kezdő diákja körében végzett felméréséből kiderül, hogy ma már a diplomások is bátrabban vállalják a pályamódosítást, mint korábban. Míg a most végzetteknek csupán a harmada volt diplomás, addig a képzésnek most nekivágók immár fele rendelkezik diplomával. Emellett továbbra is szignifikáns a korábbi tanulmányaikat félbehagyók aránya: a hallgatók 35 százaléka ebből a körből kerül ki. A jelentkezők motivációi között egyaránt szerepel a jobb életminőség, a versenyképes fizetés és az élethosszig tartó tanulás igénye.

Hiperintenzív, négyhónapos képzés

Több száz programozó képzését tervezi idén a Green Fox Academy. Az iskola diákjai nagyrészt pályaelhagyó diplomások, akiknek nincs programozói előképzettségük. A Green Fox Academy számos informatikai céggel áll kapcsolatban, amelyek munkát ajánlanak a kurzust elvégzőknek (sokszor még a tanulási idő alatt). Van olyan cég, amely egy teljes C++ junior fejlesztői csapatot kíván felvenni az iskolából.

A négyhónapos tanfolyam 990 ezer forint plusz áfa díját alapesetben előre kell befizetni, de van utófinanszírozási lehetőség is. Ebben az esetben a tandíj 1 millió 290 ezer forint plusz áfa, amit a képzés elvégzése után 18 havi részletben kell törleszteni. A képzés ideje alatt a hallgatók napi 11 órát vannak elfoglalva, és 640 órát töltenek el gyakorlati projekteken. Négylépcsős felvételi során választják ki a legjobbakat a jelentkezők közül. E folyamat során arra helyezik a hangsúlyt, hogy a programozói szakma valóban illik-e az illető személyiségéhez, képességeihez. A hiperintenzív képzés azért ilyen rövid, mert nem szeretnék, hogy a hallgatók elavult tudást kapjanak. Ez a veszély ugyanis már egy 1-2 éves tanfolyam esetében is fennáll - vélik a Green Fox Academy alapítói. Újdonság, hogy az iskola a jövőben nemcsak szoftverfejlesztőket, hanem hardverprogramozókat is képez.

Korlátlanul online

A NetAcademia tanfolyamai éves előfizetés fejében korlátlan számban online végezhetők. Az utat az alapszintű online IT-képzéseket nyújtó IT Factory (a NetAcademia startupja) taposta ki, majd a bevált módszertant a fejlesztőket, üzemeltetőket és etikus hackereket képző NetAcademia is átvette. A korábbi rendszerben az informatikusképzés tantermi keretek között folyt, tanfolyamonként átlagosan 400 ezer forintos áron. Az új, online képzési modellben a NetAcademia összes tanfolyama elérhető éves előfizetési díjért; ez a korábbi, egy képzésre jutó átlagár fele. A képzőhely éves szinten húsz tanfolyamot indít. A tematikát a tervek szerint folyamatosan igazítják a piaci igényekhez, így évente akár 60-70 százalékban frissülhet a tananyag.

Akadémiai szint

Linux- és Windows-felhasználói, valamint általános hálózati ismeretek birtokában lehet jelentkezni a KÜRT Akadémia két féléves etikushacker-képzésére. A tanfolyamot leginkább azoknak ajánlják, akik információbiztonsági szakterületen dolgoznak, de szeretnék bővíteni tudásukat, illetve már rendelkeznek az EC Council által kiadott CEH minősítéssel. A program filozófiája szerint az etikus hacker csak úgy lehet sikeres, ha képes egy lépéssel a rosszfiúk előtt járni. Nem elég ismernie az információk és a rendszerek biztonságát fenyegető technológiákat, képesnek kell lennie rá, hogy előre lássa az újabb és újabb fenyegetettségeket. A budapesti iskola az egyik olyan ritka európai intézmény, ahol az etikus hackerek egy teljes évig tanulmányozzák azokat a kalóztechnikákat, amelyekkel mások törvénytelenül hatolnak be a minisztériumok vagy vállalatok informatikai rendszerébe. A képzés díja összesen 1,9 millió forint, a maximális csoportlétszám 25 fő.