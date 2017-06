Informatikustoborzás technikásan

Munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt átformálják az elvárásokat az újgenerációs technológiák az IT-szakemberek hiányával küszködő munkaerőpiacon. A nagy adattömegeket elemző analitikai és mesterségesintelligencia-megoldások ezért a toborzásban is mind nagyobb szerephez jutnak, de a fejvadász botok kora még nem jött el.

Rugalmas és gyors megoldásokat ad a Bluebird International Zrt. a rátermett IT-szakembereket kereső szervezeteknek, legyen szó erőforrás-kihelyezésről, munkaerő-közvetítésről vagy vezetőkiválasztásról. A több mint százfős, budapesti és bécsi irodával működő társaság 15 éves tanácsadói tapasztalattal segíti ügyfeleit az IT-munkaerő hatékony és eredményes menedzselésében. Rábaközi Tamást, a Bluebird International vezérigazgatóját az újgenerációs technológiákkal érkező válto-zásokról kérdeztük.

Computerworld: Napjainkat meghatározza a robbanásszerűen növekvő adatmennyiség hasznosításának igénye, és az erre megoldást adó digitalizáció. Miként formálja a trend az IT-szakembereket kereső munkaadók elvárásait?

Rábaközi Tamás: A legtöbb betöltetlen állás továbbra is a mélyebb informatikai szaktudást nem igénylő helpdesk szolgáltatások területén található, de folyamatosan nő a kereslet az amúgy évek óta kiemelten keresett szakértők és fejlesztők iránt is. A digitális átalakulás egyrészt olyan területeket is elért, mint például a mezőgazdaság, ahol korábban jellemzően keveset fejlesztettek a cégek. Másrészt az új technológiák alkalmazásával átalakulnak a hagyományos IT-szerepkörök is. Korábban például jól elkülönültek a front-end és a back-end fejlesztések, ma viszont a felhasználói élmény (UX) és kezelőfelület (UI) javítására, webes és mobilalkalmazások készítésére keresnek fejlesztőket a cégek.



Rábaközi Tamás vezérigazgató, Bluebird International

CW: Hogyan változnak az új technológiákkal felnövő fiatal IT-szakemberek foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos elvárásai?

RT: Digitális bennszülöttként a fiatalok kézenfekvőnek tartják, hogy mobilalkalmazásokon keresztül az interneten mindenhez egyszerűen és azonnal hozzáférnek. Ugyanezek az elvárásaik akkor is, ha informatikusként munkát keresnek. Ritkán mutatnak érdeklődést olyan cégek iránt, amelyek weboldalán sok adat körülményes megadásával lehet csak állásajánlatra jelentkezni, szakmai önéletrajzot feltölteni. Értékelik a szabadságot, ezért nőnek az esélyek, ha a munkáltató rugalmas foglalkoztatási modellt kínál, él a technológia adta lehetőséggel, és engedi, hogy az IT-szakemberek hetente pár napot otthonról dolgozzanak. Hasonló elbírálásban részesül, ha a munkáltató az irodában otthonos hangulatot teremt, teret ad a kikapcsolódásnak, ebédidőben meghívja dolgozóit egy fagylaltra vagy sörre, és vonzó az is, ha a munkakör kreativitást igénylő feladatokat ígér. A passzív munkakeresők érdeklődését leginkább az kelti fel, ha egy állást ismerősük, barátjuk ajánl a figyelmükbe, és hasonló eredményt érhetnek el náluk a tanácsadó cégek is. A hagyományos hírlevelekről ők leiratkoznak, azokat jellemzően az aktív álláskeresők olvassák.

Mindebből következik, hogy az IT-szakembereket kereső vállalatoknak gördülékennyé kell tenniük a jelentkezés folyamatát, főképp, hogy az esetek zömében a kiválasztásra is csupán egy-másfél hetük lesz, és a munkaadói imázs építésére is gondot kell fordítaniuk.

CW: Ha egy vállalat házon belül nem tud kellő erőforrásokat rendelni mindehhez, érdemes tanácsadóhoz fordulnia. Az újgenerációs technológiák miként segítik a Bluebird szolgáltatásainak továbbfejlesztését?

RT: Legegyszerűbb példája ennek, hogy a weboldalunkon hamarosan LinkedIn-profillal, egyetlen kattintással lehet majd jelentkezni állásajánlatokra, és tesztelünk olyan megoldást is, amellyel mobileszközről, böngészőből, egy linkre kattintva videóinterjú adható. A közösségi hálózatokon elérhető információk sokrétű elemzésére azonban fejlett, bigdata-analitikai eszközöket használunk, hogy az adatbázisunkban szereplő passzív álláskeresők adatait frissítsük, és felleljük közöttük azokat a szakembereket, akik alkalmasak lehetnek valamely nyitott állás betöltésére.

Nagyon értékes támogatást ad számunkra ez a technológia, mivel a kiválasztott jelöltek legalább fele a passzív álláskeresők közül kerül ki. Az aktív álláskeresőket versenytársaink is megkeresik, ezért fontos, hogy mi találjunk rá elsőként a potenciálisan beváló jelöltekre. Módszerünk segítségével legtöbbször 5-10 napon belül küldünk szakembereket ügyfeleinkhez.

CW: A technológiai fejlődés tükrében milyen-nek látja a munkaerő-toborzás jövőjét? Készülhetnek-e rá az álláskeresők, hogy hamarosan robotok készítik majd velük az interjút?

RT: Folyamatainkat az említett analitikai eszközök és a mesterséges intelligencia fejlődésével a jelenleginél nagyobb mértékben automatizáljuk majd a továbbiakban, ehhez nem fér kétség. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a weboldalunkon jelentkező álláskeresőkkel első körben chat bot beszélgessen el. De ezen a szakaszon túl, amikor a legalkalmasabbnak ígérkező jelölteket ügyfeleinkhez küldjük, még nagyon sokáig az emberek egymás közti, személyes kommunikációja fogja eldönteni, hogy egy állást ki tölt be.