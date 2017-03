Ingyenes coaching hölgyeknek

Női vezetők számára hirdet újra ingyenes, nyílt, csoportos coachingot az Ericsson Magyarország. A programot 2016 márciusában a nőnap alkalmából indította útjára az Ericsson, az első két sorozat lezárása után, a nagy sikerre való tekintettel újra meghirdetik. Így ismét 24 női vezető szerte az országból, különböző szektorokból kapja meg a lehetőséget a fejlesztési folyamatban való részvételre.

A cégen belül aktív, hosszú távú fejlődési ívbe illesztett coaching élet zajlik, ahol kiemelt szerepet kap az egyéni potenciál kibontakoztatása. Alulról és felülről jövő kezdeményezések integrálásával, külső és belső coachok együttes jelenlétével erősítik a coaching kultúrát.

A tavaly meghirdetett csoportos coaching tavaszi és őszi szériája olyan népszerűségnek örvendett a résztvevői női vezetők körében, hogy az Ericsson úgy döntött újra meghirdeti a programot, idén is nőnap alkalmából. A női vezetőknek most újra lehetősége nyílik részt venni ebben a kezdeményezésben, ezáltal is segítve önmagukat a céljaik elérésében. A 9 alkalmas programsorozat áprilisban indul, résztvevőit most is pályázat során választják ki. Jelentkezni motivációs levélben kell 2017. március 31-ig. A csoportok 10 fősek (amiből 2 fő az Ericsson Magyarország vezetői közül kerül ki), a foglalkozások kéthetente, a délutáni, esti órákban zajlanak (16.30- 20.00 között) az Ericsson K+F Központjában (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.).



A csoportos coaching egy fejlesztő folyamat, ahol vezetői témákat (mint például munka magánélet integráció, vezetői szereppel kapcsolatos kérdések, konfliktuskezelés, személyes márka építés) beszélnek át, egyéni fejlődési célok mentén. A program során fejlődik az empátia, az együttműködés, a tudatosság, a problémamegoldás, és a coachkészségek. Használva a többi résztvevő erőforrásait, új perspektívákkal, meglátásokkal, ötletekkel gazdagodnak a csoporttagok.

Jelentkezés: Motivációs levélben (név, pozíció, cég, vezetői tapasztalat, jelenleg hány emberért felel, hogyan látja magát 3 év múlva, hogyan segíti a céljai eléréséhez ez program) maximum egy A4-es oldal terjedelemben a meghivo@ericsson.com címen "Női vezető coaching" tárgymegjelöléssel 2017. március 31-ig.

Az Ericsson célja, hogy 2020-ra munkatársaik 30% nő legyen. A vállalat egyik erőssége abban rejlik, hogy sokszínű csapatokat hoznak létre, amelyek különböző korú, nemű, kultúrájú emberekből állnak össze. Ez a színesség és különbözőség egészen más álláspontokat és ötleteket generál, amely kiemelt jelentőségű az innovációban. Az Ericsson számos lehetőséget ragad meg, hogy a női munkavállalókat kiemelten kezelje. A kezdetektől együttműködő partnere a Skoolnak, a Lányok Napja kezdeményezésnek, de emellett lehetőség szerint speciális női különdíjakat adományoz versenyeken is (Ericsson C++ és C# Programozó Versenyek, Kutatók Éjszakája SzerCode Challenge, TDK díjkiosztók, stb.). Az Ericsson 2016-ban a Magyar Karrierfejlesztési Szövetség által meghirdetett "Legjobb Női Munkahely 2015" második díját nyerte el.