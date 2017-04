Ingyenes taxizás egy hétig Budapesten

A Green Taxi és a Nissan együttműködésének köszönhetően egy alkalommal ingyenesen taxizhatnak azok az utasok, akik új felhasználóként letöltik a GreenLite mobilapplikációját, azon keresztül taxit rendelnek és a kapott promóciós kódot a sofőrnek bemutatják. A környezettudatos kezdeményezés ideje alatt a társaság összesen 5000 kilométert biztosít díjmentesen Budapesten a Nissan LEAF 100%-ban elektromos meghajtású autóival.

Az ország több régiójában is időről időre előkerülő probléma a szállópor-koncentráció növekedése. A Nissan és a Green Taxi elkötelezett a főváros légszennyezettségének csökkentése és a 100% elektromos autók környezetbarát tulajdonságainak bemutatása mellett, ezért egy egyedülálló promócióval szeretnék közelebb hozni a zöld autók nyújtotta lehetőségeket a budapesti lakosokhoz.

A Green Taxi 2 éve működik Budapesten és kizárólag 100% elektromos Nissan LEAF autókkal közlekedik városszerte. A társaság 100%-ban elektromos autói azoknak kínálnak kompromisszumképes megoldást, akik hatékonyan és környezetkímélő módon szeretnének utazni, azonban nem szívesen mondanának le a személyautós közlekedés kényelméről.



A városi autóként is egyre népszerűbb 100% elektromos Nissan LEAF-ek egyébként amellett, hogy nagyon kedvező üzemanyagköltség mellett kibocsátásmentesen működnek, számos, a városi közlekedés szempontjából kivételes sajátossággal is rendelkeznek. Az elektromos autók tulajdonosai lakhelytől függően jogosultak lehetnek adókedvezmények, illetve egyéb ösztönzőprogramok igénybevételére. Több nagyvárosban, így Budapesten is ingyenes parkolási és töltési lehetőségekkel élhetnek a LEAF használói, illetve mentesülhetnek a regisztrációs-, cégautó-, és teljesítményadó alól is.

A felhasználói élményt különösen támogatja, hogy a 100% elektromos Nissan LEAF-nek sem belső égésű motorja, sem hagyományos váltója nincsen, ezáltal csendes vezetési élményt biztosít, nem csak az utasok, de a lakosok számára is, ugyanis az elektromos autók használatával a városokat sújtó tartós zajszennyezés is minimalizálható.

Az taxitársaság és a Nissan partnerségének köszönhetően az elektromos Nissan LEAF-ek által nyújtott szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető a GreenLite mobilapplikációján történő taxirendelés esetén a regisztráció után kapott promóciós kód bemutatásával.