Innovációtól hajtva

Garázscégként indult, majd belekóstoltak a "nagypályások" világába, ma pedig a dolgok internetét építik a Netlife munkatársai.

Fiatalos, innovatív vállalkozásként jellemzi csapatát Bartha Levente, a Netlife ügyvezetője, olyan csapatként, amely ötvözi a nagyvállalati kulturát a jelenleg divatos startup-légkörrel.

Computerworld: Milyen jövőképet rajzolt fel maga elé, és milyen céges kultúrát képvisel a Netlife?

Bartha Levente: A céges kultúrában két fő fókuszterületet szoktunk kiemelni, az egyik az ügyfél magas színvonalú kiszolgálása és számára a maximális értékteremtés, a másik a belső csapatdinamika fejlesztése és a munkatársak személyes fejlődése. Hiszünk abban, hogy nemcsak azért dolgozunk, hogy profitot termeljünk, hanem azért is, hogy jól érezzük magunkat, hasznosak legyünk a környezetünknek és minél magasabb ügyfél-elégedettséget érjünk el.

Jövőképünk az innováción alapszik. Nem elég, hogy minden nap megtesszük azt, amit az ügyfeleink elvárnak tőlünk. Egy cég vagy fejlődik, vagy tönkremegy, a stagnáló vállalatok előbb vagy utóbb elvéreznek. A fejlődés kulcsa a folyamatos megújulás. A csapat idejének 25-35 százalékát kísérletezéssel tölti, ezekből próbálunk új termékeket, szolgáltatásokat készíteni.



Bartha Levente ügyvezető, Netlife

CW: A nagy trendek - digitalizáció, mobilelérés, dolgok internete, big data - közül melyek érzékelhetők leginkább az ügyfélkörüket alkotó megrendelőknél?

BL: Az elmúlt években a nagyvállalati szektorban nagyon felkapott téma volt a mobilitás, és ez a trend tovább erősödik. Az SAP Fiori egy UI-technológiai újdonság, ennek ellenére előszeretettel használják mobil üzleti problémákra is. Több komoly projektünk fut jelenleg ebben a témakörben, ahol tulajdonképpen a hagyományos SAP rendszereknek egy felhasználóbarát, webes, mobileszközökön futtatható felületet készítünk, illetve egészítünk ki innovatív részletekkel.

A másik fontos terület az IoT, a dolgok internete. Olyan iparági trend ez, amelyről kétségek nélkül elmondhatjuk, hogy nagyon sok lehetőség és izgalmas projekt vár ránk. Az országban elsőként kezdtünk el foglalkozni az SAP HANA IoT-platformjával, amelyet az SAP kifejezetten ennek a trendnek a meglovagolására készített. Jelenleg három kísérleti projektünk fut: telegyógyászat, GPS-lokáción alapuló szolgáltatás és biometrikus adatok valós idejű feldolgozása.

A harmadik feltörekvő trend az Ipar 4.0. Már majdnem egy éve dolgozunk egy gyártáscella-monitorozó és -vezérlő termék kifejlesztésén. Ez olyan felhőalapú platform lesz, amely a gyárak termelési adatait dolgozza fel, és az aggregált adatokból vagy valós idejű kimutatást készít, vagy távoli vezérlést valósít meg.

CW: Miért épp ezekre a területekre koncentrál mostanában a Netlife?

BL: Elsősorban azért, mert ezek jelentik a mostani IT-térkép peremét, itt van az innováció, ami számunkra az egyik legfontosabb hajtóerő. Másodsorban ezek a piacok most érték el a kritikus tömegeket, az infrastuktúra, az eszközök kapacitása és beszerzési ára most jutott el arra a szintre, hogy ezek a területek ne csak a szilícium-völgyi high-tech laboratóriumok kiváltságai legyenek, hanem egy átlagos vállalkozás is hozzáférhessen.

Több statisztikai becslést összehasonlítva világosan látszik a piac drasztikus bővülése. Az óvatosabb becslések szerint 2016-ról 2020-ra meg fog duplázódni az internetre kapcsolható eszközök száma, sőt a merészebb statiszták háromszoros növekedést prognosztizálnak. Az összes többi informatikai trend, mint a digitális transzformáció, a big data, az Ipar 4.0, a robotika, a mobilizáció közvetve vagy közvetlenül támogatja az internetre köthető eszközök halmazát, ezzel erősítve az IoT-trendet.

CW: Mit jósol, mi lesz a következő nagy dobás az IoT után?

BL: Ezek a trendek kéz a kézben haladnak, egymást erősítik vagy gyengítik. Véleményem szerint a big data témakörre épülve egyre erősebb lesz a mesterséges intelligencia (AI), ezzel párhuzamosan a hardvereszközök és a hálózatok fejlődése a robotika erősödését fogja eredményezni. Ennek jeles példáját az önvezető autókban láthatjuk. Ugyanakkor az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó logisztikai folyamatok fejlődése az okosközlekedés trendjét fogja kialakítani.

Nagyon fontosnak tartom továbbá egy régi terület felpezsdítését. Az IT-biztonság nem annyira forró téma, hogy ettől zsizsegjen az IT-világ, de az IoT-eszközök drasztikus terjedése égetően fontossá teszi a biztonság fejlesztését. Olyan piaci szegmens ez, amelyet nem az innovatív kiváncsiság, hanem a veszteségektől való félelem vezérel. Ha meg akarjuk változtatni a jelenlegi IT-világ struktúráját, akkor az IoT jó terület a kezdeményező típusúaknak, mint amilyen a Netlife.