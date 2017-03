Interneten felvehető banki hitel az OTP-nél

A banki szolgáltatások digitalizálódását szemléltető újdonságot mutatott be az OTP Bank mai budapesti sajtótájékoztatóján: az OTPdirekten keresztül teljes egészében online intézhető a személyi kölcsön felvétele, beleértve a szerződés aláírását is. Az online igénylést követően akár egy órán belül, emberi beavatkozás nélkül megérkezik az igényelt hitelösszeg az ügyfelek számlájára.

Fontos lépést tett a banki szolgáltatások digitális elérését biztosító úton az OTP Bank azzal, hogy bevezette a teljes egészében online intézhető személyi kölcsönt a piacra. Ez az első olyan, valóban online hitel termék Magyarországon, amelynek igénybevételéhez lényegében semmi másra nincs szükség, mint egy internetes eszközre. Az igénylés pár perc alatt kitölthető, az ezt követő, néhány perces hitelbírálati folyamat és átutalás pedig automatikus - mutatta be a megoldást újságírók előtt Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Az igénylést követően akár egy órán belül az ügyfél számláján lehet a szabadon felhasználható összeg.







Nagyításhoz kattintson a képre.

Az on-line személyi kölcsön jól tükrözi, hogy az OTP Bank mit gondol a hagyományos banki szolgáltatások digitalizálásáról: ez a módszer tökéletesen alkalmazkodik a hiteligénylő lehetőségeihez és életritmusához, miközben maximálisan kiszolgálja a biztonságos, gyors és kényelmes szolgáltatáshoz fűződő igényét is.A hitelintézet internetbankján, az OTPdirekten keresztül igényelhető személyi kölcsönt 2016 szeptember óta érhetik el a pénzintézethez érkező jövedelemmel és internetbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfelek. A cél az, hogy rövid időn belül a jövedelem-jóváírással nem rendelkező-, valamint a nem OTP banki ügyfelek részére is elérhető legyen ez a lehetőség. Az eddigi tapasztalatokról a banki vezető elmondta, az elmúlt hónapokban több mint ezer ügyfél igényelt személyi kölcsönt online, a folyósított összeg pedig már meghaladta az 1 milliárd forintot.Az OTP Bank számos digitális fejlesztése már elérhető. A Simple mobil-applikáció elérte a 250 ezres felhasználói létszámot, a bankkártyás vásárlások után visszatérítést biztosító kedvezményprogramot pedig negyedmillió felhasználó vette igénybe az elmúlt évben. Néhány hónapja indult az OTPdirekten szabadon, az ügyfél élethelyzetének megfelelően személyre szabható számlacsomag is, 35 ezer ilyen online számlát nyitottak eddig a bank ügyfelei. A hitelintézet sikeresnek tartja az interneten indítható mikro- és kisvállalkozói számlanyitási lehetőséget is."Az ügyféligényeket szem előtt tartva az OTP Bank jelenleg több mint 50 különböző digitális fejlesztésen dolgozik, köztük mobilfizetési megoldáson és további, papírmentes ügyintézést lehetővé tévő szolgáltatások bevezetésén. A cél az, hogy ügyfeleink szabadon választhassák meg, hogy személyesen a bankfiókban, vagy a számítógépükről, vagy telefonjukról szeretnék intézni banki ügyeiket. Azon dolgozunk, hogy minden módon és csatornán ugyanazon a magas szolgáltatási színvonalon és biztonsággal tehessék ezt meg." - emelte ki a sajtótájékoztatón Kovács Antal vezérigazgató-helyettes.Hozzátette: a digitális fejlesztések kiegészítik, támogatják a fióki személyes kiszolgálást, de nem pótolják azt. A bank ügyfelei a jövőben is számíthatnak a 400 fiókban elérhető személyes ügyintézői és tanácsadói szolgáltatásra.