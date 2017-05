Ipari létesítmények hatékony menedzselése

A Schneider Electric, új EcoStruxture for Industry megoldása minden eddiginél hatékonyabb működést biztosít az ipari szervezetek számára, olvashatjuk a gyártó közleményében.

Korábban nehéz volt kinyerni, integrálni és elemezni az egyes gyártási folyamatokra vonatkozó adatokat az olyan termelési tevékenységek során, ahol automatikusan, megszakítás nélkül zajlik a feldolgozás vagy az előállítás. Az üzemek és gépek menedzselésére készített, IIoT-kompatibilis, nyílt és interoperábilis architektúra kiaknázza a vállalat újgenerációs, Wonderware™-alapú rendszerplatformjának előnyeit. Segítségével a Schneider Electric képes az edge és a felhőalapú számítástechnika összekapcsolására, így lehetővé teszi, hogy az adatelemzés által intelligensebbé tegyék az eszközöket és létesítményeket érintő folyamatokat.

A folyamatos és hibrid gyártási műveleteket alkalmazó ügyfelek számára a Schneider Electric IIoT-kompatibilis, időtálló megoldásai kiemelkedő, teljes körű működési hatékonyságot és dinamikusabb ellenőrzést kínálnak. A hasznos új funkciókat tartalmazó System Platform 2017 mára több mint 100 000 telephelyen működik világszerte, ökoszisztémája pedig 4000 rendszerintegrátorból és bevezető partnerből, illetve 160 000 fejlesztőből áll.

Az EcoStruxure for Industry bemutatásával egy időben a Schneider Electric azt is bejelentette, hogy újabb területre terjeszti ki stratégiai együttműködését a Microsoft Corp. vállalattal. Ennek köszönhetően az ügyfelek mostantól több olyan felhőalapú alkalmazáshoz férhetnek hozzá az EcoStruxture architektúrából, amelyek kihasználják az Azure felhőplatform összes képességét, illetve az olyan újgenerációs lehetőségeket is, mint például a Mixed Reality, így magasabb szintre emelhetik a döntéshozatalt, a produktivitást és a hatékonyságot.

A EcoStruxure for Industry a vállalat EcoStruxure architektúrájának ipari ügyfelek számára készített változata, amely a legátfogóbb energia-, automatizálási, illetve szoftveres portfóliónak számít az iparágban. Kész megoldáscsomagokat kínál a felhasználók számára: magában foglalja a piacvezető kapcsolódó termékeket, csúcstechnológiás vezérlőket, alkalmazásokat, elemző rendszereket és szolgáltatásokat egyaránt. Az ipari ügyfelek az integrált keretrendszer segítségével egyszerűsíthetik az egyre összetettebbé váló működtetési folyamatokat, optimalizálhatják az eszközöket, és gyorsabban alkalmazkodhatnak a változó üzleti feltételekhez.

Az EcoStruxure for Industry alapja a Wonderware rendszerre épülő System Platform 2017, amely egy, az ipari alkalmazások fejlesztői számára készült, rugalmas, méretezhető és nyílt szoftvercsomag. Naprakész funkciókat kínál az új és/vagy testre szabott alkalmazások készítéséhez, amelyekkel optimalizálhatók az ipari folyamatok és eszközök, illetve kihasználhatók a külső szoftvergyártó partnerek vagy a Schneider Electric által fejlesztett további alkalmazások előnyei. A nyílt fejlesztési környezet és az átjárható felület segítségével a felhasználók nagyobb rálátást nyerhetnek az ipari műveletekre.