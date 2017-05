Ismét többmilliós beruházást tervez itthon az INESA

A világ egyik legnagyobb LED lámpatest gyártója, az INESA, és annak leányvállalata, az INESA Europa Kft. a Dunakeszin található kereskedelmi és logisztikai központjának bővítését tervezi 2017-ben.

A 2015-ben alapított LED fókuszú világítástechnikai termékeket forgalmazó INESA Europa Kft. tavaly Dunakeszin adta át európai viszonylatban is jelentős, 16 ezer négyzetméteres kereskedelmi és logisztikai központját, mely a tervek szerint 2017 második felétől kezdve tesztlaboratórium- és összeszerelő üzem helyéül is szolgál. Az INESA Europa Kft., mint Shanghai Feilo Group nemzetközi részvénytársaság leányvállalata Inesa és Sylvania márkanév alatt jelenleg több mint húsz európai országot szolgál ki LED eszközökkel, lefedve a lakossági és ipari felhasználású LED piacot is.



"A jelenleg 51 főt foglalkoztató vállalat idén nagy volumenű üzembővítést, további létszámbővítést és regionális fiókirodák nyitását is tervezi. A jelentős magyarországi beruházásoknak köszönhetően a dunakeszi egység kelet-európai világítástechnikai központtá nőheti ki magát."- mondta Tóth Balázs, az INESA Europa Kft. regionális értékesítési igazgatója.



A dunakeszi székhelyű cég tapasztalatai szerint a LED-es világítástechnikai megoldások térhódításáról már itthon is jelen időben beszélhetünk: hazánkban az új, lakossági beruházásokban több mint 50%-os, az új, közületi beruházásokban pedig 60% feletti a LED felhasználás. "Európában, így Magyarországon is 2020-tól a szabályváltozásoknak köszönhetően a cserepiacokon eltűnnek a hagyományos fényforrások, így ekkortól várhatóan 100%-ban a LED lesz a megoldás a világításra."- tette hozzá Tóth Balázs.



Tendencia még, hogy a digitális eszközök használata és a még sokrétűbb, "okos világítási" megoldásokat használó háztartások száma is folyamatosan nő hazánkban: "Az otthonok belső tereinek automatizált rendszerbe való becsatlakozása a közeljövő egyik kulcseleme. Az INESA Europa Kft. vezető piaci szerepét a modern, jövőbe mutató technológiák bevezetésével kívánja elérni, nagy hangsúlyt fektetve vezérelhető világítástechnikai termékek értékesítésére és az "okos városok" koncepció keretén belül az "okos világítási" megoldások meghonosítására, amelyre Kelet-Európában is egyre nagyobb igény mutatkozik. - mondta a cég regionális értékesítési igazgatója.



A jelentős fejlesztések előtt álló cég stratégiai céljai között kiemelt helyet foglalnak el a közvilágítás-korszerűsítési projektek is: "A kelet-európai régióban számos közvilágítás fejlesztési projektben veszünk részt, melyek megvalósulása 2018 és 2020 között várható. Stratégiai tárgyalásokat folytatunk kormányzati szervekkel és önkormányzatokkal a környezetbarát és költséghatékony LED technológia szélesebb körű elterjedésének elősegítésére." - tette hozzá Tóth Balázs.