Játékért jutalom

A Razer bejelentette a zVaulttal - a Razer által az idei év elején elindított virtuális pénztárca, és digitális fizetőeszköz ökoszisztémával - közös "Paid to Play" kezdeményezését.

Az új program segítségével a játékosok zSilver fizetőeszközt gyűjthetnek, úgy, hogy kedvenc PC játékaikkal játszanak, és ezeket a Razer Cortex-en keresztül indítják el. A Razer Cortex egy ingyenes szoftver, amely a játékosok kezébe a PC teljesítmény-eszközök széles skáláját, valamint játékakciók keresését segítő eszközöket ad.



A felhasználók a zSilver-t Razer termékekre, kedvezményeket nyújtó kuponokra, és exkluzív cuccokra válthatják be. A Razer azt tervezi, hogy a jövőben egyebek mellett olyan árucikkekre is kiterjeszti a zSilver jutalmak körét, mint amilyen például a kávé, vagy a mozijegyek. Ez a virtuális valuta program a maga nemében az első olyan megoldás, amely világszerte megjutalmazza a játékosokat.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A 'Paid to Play' kampány célja, hogy minden hardcore játékos számára elérhetővé tegye a Razer termékeit - tükrözve a márka "For Gamers. By Gamers" mottóját.Percenként három - naponta pedig akár 900 - zSilvert kapnak azok a játékosok, akik olyan játékokkal játszanak, mint például a Paladins™, a League of Legends™, a DOTA™ 2, a Counter-Strike: Global Offensive™, és az OverWatch™. Ezek a címek a Razer szoftverek felhasználói között legnépszerűbb játékok, és az ezen a rövid listán szereplő játékok egymagukban világszerte 138 millió fős játékos-közösséggel rendelkeznek."A hétköznapi játékosok játékért történő megfizetése egy olyan koncepció, amit még soha nem csinált senki." - nyilatkozta Min-Liang Tan, a Razer vezérigazgatója és társalapítója. "A játékosok egyszerűen kihasználhatják a jutalomrendszer előnyeit, azáltal, hogy azt csinálják, amit eddig is csináltak."Az ellenőrzött Razer ID-vel rendelkező játékosok, akik játékaikat a Razer Cortex-en keresztül indítják el jogosultak a zSilver jutalmakra. A zSilver birtokosok olyan exkluzív termékekre tarthatnak igényt, mint a Razer Mamba Chroma gamer egér, a Razer Blackwidow Chroma, de más ajánlatok mellett, különböző termékkedvezményekhez is juthatnak.A közelmúlt egyik legnépszerűbb terméke a Razer limitált kiadású, Razer Chroma™ világítási technológiával rendelkező bögretartója volt, amely hamarosan már csak kizárólag zSilverrel lesz megszerezhető. A Razer bögretartó nem kerül kereskedelmi forgalomba. A beváltás részletei a zSilver jutalom katalógusában kerülnek ismertetésre. A Razer bögretartó beváltási ára 100.000 zSilver lesz. A zSilver gyorsabb megszerzésének érdekében a program első két hetében a játékosokat a szokásos 3 helyett minden egyes játékkal töltött perc után 6 zSilverrel jutalmazzuk.