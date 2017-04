Jól érzik magukat a nők a technológiai iparban , 2017. április 28. Olvasó karrier női munkavállalók foglalkoztatás ericsson technológia

Egy nemzetközi felmérés szerint a nők karrierje szempontjából a legvonzóbb iparág a technológiai ipar. Itt a legkedvezőbbek a lehetőségek, a munkahelyi környezet és az előrejutás is. Az öt legjobb IT vállalat között található e szempontok szerint az Ericsson is, ahol 2020-ra nemcsak az a cél, hogy a foglalkoztatottak egyharmada nő legyen, hanem hogy a vezetők között is ilyen legyen az arány.