Jön a Windows 10 csúcsváltozata

A Windows 10-ek legleglegje ősszel érkezik.

Perzisztens memória: A Windows 10 Pro for Workstations a legfalánkabb alkalmazások és adattömegek igényeit is képes kielégíteni az NVDIMM-N-vel. Az NVDIMM-N jóvoltából a lehető legnagyobb sebességgel írhatunk és olvashatunk fájlokat, és mivel az NVDIMM-N nem felejtő memória, a fájljaink a munkaállomás kikapcsolása után is megőrződnek.

Gyorsabb fájlmegosztás: A Windows 10 Pro for Workstations SMB Direct nevű szolgáltatása támogatja a távoli direkt-memóriaelérés (Remote Direct Memory Access, RDMA) képességével felruházott hálózati adaptereket. Az RDMA az eszközök működésében nagyobb sebességet, rövidebb késleltetési időket biztosít, emellet a CPU-használatot is takarékosabbá teszi.

Kiterjedt hardvertámogatás: A Microsoft mélyreható architektúrális változtatásokat végzett a Windows magjában, hogy az OS-t futtató teljesítményigényes felhasználók kamatoztathassák a csúcszintű processzor-családok képességeit. A Windows 10 Pro for Workstations szerver szintű Intel Xeon és AMD Opteron processzorokon is futtatható, akár 4 CPU-n is (a jelenlegi maximum 2 CPU), a memória mérete pedig elérheti a 6 terabájtot (a mostani korlát 2 terabájt).