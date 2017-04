Jövőbemutató újdonságok a McDonald’s-nál

Az éttermi élményt jelentős mértékben növelő, nagyszabású étterem átalakításokra készül a McDonald's Magyarországon. A vállalat globális központja által március elején bejelentett növekedési stratégiával összhangban az étteremlánc itthon is innovatív konyha- és kiszolgálási folyamatokkal, valamint interaktív digitális technológiával támogatott szolgáltatásokkal modernizálja a mekizés élményét.

Az "Experience of the Future", azaz a "Jövő élménye" koncepció szerint működő éttermek kialakításával új fejezet kezdődik a márka hazai történetében. A vendégek számára a legfontosabb változást a digitális, önkiszolgáló rendelőfelületek (kioszkok) jelentik majd, ahol kényelmesen áttekinthetik a kínálatot, egyszerűen választhatnak a menüből, vagy akár megalkothatják a saját igényeiknek megfelelő szendvicset, sőt, akár a saját asztalukhoz is kérhetik azt.

A McDonald's 29 éve van jelen Magyarországon. Működése során mindig arra törekedett, hogy vendégei és munkatársai változó igényeinek figyelembevételével, azokat túlszárnyalva, innovációk sorával folyamatosan fejlessze az éttermek szolgáltatásait és működését.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Az új éttermi koncepciót olyan előremutató igények és elvárások hívták életre, amelyek a jövő mekizés élményét építik, egyúttal modernizálják a McDonald's márkát. A "Jövő Élménye" éttermekben a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket. A digitális technológia segítségével kényelmesen böngészhető termékválaszték, a rendelési lehetőségek bővülése, vagy az asztaloknál történő felszolgálás csupán néhány eleme a hazai McDonald's-okban megvalósítandó kényelmesebb, személyre szabottabb éttermi élménynek.

A "Jövő Élménye" éttermi koncepció a vendégek számára számos újítást tartalmaz:

Digitális technológiával támogatott rendelési folyamat

Fizetési lehetőség akár interneten, vagy mobiltelefonon keresztül

Egyes termékek személyes igényre szabható összetétele

Választhatóan asztalnál történő felszolgálás

Megújuló családi szolgáltatások

Az új koncepció bevezetését az éttermek több, mint felét üzemeltető helyi franchise partnerekkel közösen, hazai történetének eddigi legjelentősebb beruházásával tervezi megvalósítani a vállalat. Az idei év végére várhatóan már 5 étteremben a "Jövő McDonald's Élményével" találkozhatnak majd a vendégek.