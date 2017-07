Kellemetlen kérdések az állásinterjún

Szakmai önéletrajzunk elnyerte a HR-esek tetszését, interjúra hívnak minket. A cikkben olvasható tippek segítségével kivédhetjük a legkellemetlenebb kérdéseket is.

Sikeresen megfelelni egy állásinterjún manapság már önmagában is jelentős eredménynek számít. A meghallgatásra felkészülés keretében célszerű gyakorolni a válaszokat a toborzási menedzserek lehetséges kérdéseire. Az alábbiakban az amerikai CIO.com magazin összeállítása alapján tekintjük át azokat a leggyakrabban feltett, nemritkán trükkös kérdéseket, amelyekre úgy kell válaszolnunk, hogy megkapjuk a hőn áhított állást.

Mondana néhány szót magáról? - Ez a könnyűnek látszó kérdés trükkösebb, mint gondolnánk. HR-szakértők szerint nem tanácsos egész regényt előadni valamelyik hobbinkról vagy a macskánkról, esetleg belebonyolódni eddigi állásaink részletes ismertetésébe. Fókuszáljunk a négy legfontosabb eredményre, amelyet karrierünk során elértünk, hogy felkeltsük az interjúztató érdeklődését személyünk iránt. Olyan múltbeli példákat soroljunk fel, és ismertessünk részletesen, amikor korábbi munkaadóinknak bevételeket generáltunk, illetve csökkentettük a kiadásaikat. Érzékletesen szemléltessük, milyen módon termeltünk értéket cégünknek. Ezt követően térjünk ki azokra az eredményekre és szakmai tapasztalatokra, amelyek egyértelműen alkalmassá tesznek minket a meghirdetett pozícióra.



Hol hallott erről a pozícióról? - A legtöbb munkaadó úgy gondolja, hogy az ajánlással rendelkező jelentkezőket érdemes előnyben részesíteni, ezért nagy valószínűséggel meg fogják kérdezni az állásinterjún, hogy ismerünk-e valakit a szervezetnél. A Future Workplace konzultációs cég és a Beyond.com toborzási portál által elvégzett legújabb Active Job Seeker Dilemma kutatás (melynek során 4347 amerikai álláskeresőt és 129 HR-est kérdeztek meg) szerint a HR-esek 71 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az ajánlás a legjobb módja a jelöltek megtalálásának.

A kapcsolati hálónk igénybevétele az álláskeresés során azt is jelzi a potenciális munkaadónak, hogy rendelkezünk a sikeres munkavégzéshez szükséges soft skillekkel. Az utóbbiba sorolható képességek (többek között a jó kommunikációs, problémamegoldó, kapcsolatteremtési és konfliktuskezelési képesség, valamint a csapatmunkára való alkalmasság) nem csupán az állás ellátásához kellenek, hanem az életben való boldoguláshoz is. Nem feltétlenül szükséges, hogy családtag vagy jó barát legyen az, akit ismerünk a cégnél, ahol dolgozni szeretnénk. Vegyük fel vele a kapcsolatot, hívjuk meg egy kávéra vagy ebédre, és tudjuk meg tőle, milyen lehetőségek vannak a vállalatnál.

Ha a meghirdetett pozícióról egy eseményen vagy újságcikkből szereztünk tudomást, fejtsük ki az állásinterjún, mi volt az, ami felkeltette a figyelmünket a pozícióval kapcsolatban, és mutassunk rá, hogy mi az, ami tökéletes jelöltté tesz minket az állás betöltéséhez.

Mit tud a cégről? - Kötelező házi feladat információt gyűjteni leendő munkaadónkról, és ne elégedjünk meg az általános információkkal. Kutatásunkat terjesszük ki az üzleti publikációkra, a napilapokra, sőt részvénytársaságok esetén még a tőzsdei közleményeket is érdemes áttanulmányoznunk. A cél, hogy pontos képünk legyen a vállalat eredményeiről, stratégiájáról, projektjeiről, társadalmi kötelezettségvállalásairól, értékeiről és küldetéséről. Szintén fontos megismerni a vállalati kultúrát, hogy eldönthessük, zökkenőmentesen be tudunk-e illeszkedni a normál üzletmenetbe az új helyen. Ezek az erőfeszítések az előnyünkre válhatnak a többi jelölttel szemben, ugyanis jelzi a potenciális munkaadónak, hogy nem csupán a cég jelenlegi helyzetét ismerjük, hanem azzal is tisztában vagyunk, merre tart.

Melyek a legfontosabb szakmai erősségei? - Az álláshirdető ezzel a kérdéssel azt akarja megtudni, hogy az erősségeink miképp válnak az ő hasznára, illetve hogy az alkalmazásunkkal hozzájut-e olyan szakértelemhez, amellyel jelenleg nem rendelkezik, és amelyre nagy szüksége van. Egy újabb remek alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet elért eredményeinkre, szakértelmünkre és megszerzett tapasztalatainkra. Úgy alakítsuk a választ, hogy ne csak az legyen benne, amit szerintünk az interjúvoló hallani szeretne, hanem soroljuk fel a pozíció sikeres ellátásához szükséges valamennyi szakértelmünket.

Melyek a gyengeségei? - Nyilvánvalóan mindenkinek vannak gyengeségei, de semmi esetre se olyanokat soroljunk fel, hogy "mindig elkések" vagy "nem megy a csapatmunka". Ugyancsak kerülendő a magabiztos "nincsenek gyengeségeim". Az ideális válasz itt az, amely megmutatja, hogy van önismeretünk, tudjuk, mi okoz nekünk nehézséget a munkánk során, és kitér arra is, mit teszünk a gyengeségeink megszüntetése érdekében. Ha például gondjaink vannak a nyilvános szerepléssel, de beiratkoztunk egy tanfolyamra, amely segít megszüntetni az ezzel kapcsolatos szorongásunkat, ezek megemlítése az előnyünkre válhat az állásinterjú során.

Mi volt az eddigi legjelentősebb szakmai sikere? - Ez a szokásos kérdés lehetőséget nyújt számunkra, hogy elért eredményeink közül egyet részletesebben is ismertessünk. Érdemes hangsúlyozni mindazokat a kihívásokat és akadályokat, amelyeket sikeresen leküzdöttünk a projekt végrehajtása során, továbbá feltétlenül térjünk ki arra, milyen hasznot termeltünk tevékenységünkkel korábbi munkaadónknak.

Beszéljen egy munkája során tapasztalt nehézségről, és arról, miképpen oldotta meg a problémát! - A munka során rengeteg konfliktussal, kihívással szembesülünk, és leendő munkaadónk tudni szeretné, miképpen reagálunk a nehézségekre. Hogyan kezeljük a személyi ellentéteket? Hogyan hozzuk meg a nehéz döntéseket? A legjobb, ha erre a kérdésre felvázolunk egy szituációt, s elmondjuk, mit tettünk a probléma kezelésére és sikeres megoldására.

Miért hagyja ott az állását? - Mi tagadás, kemény kérdés, azonban érdemes őszintének és pozitívnak lenni a megválaszolásakor, s mindenképpen el kell kerülni a korábbi munkaadók gyalázását. Olyan választ állítsunk össze, amely hangsúlyozza, hogy nyitottak vagyunk az új kihívásokra, és kifejti, hogy a meghirdetett állás és az állást kínáló vállalat miért vonzóbb a számunkra, mint a korábbi pozíciók. Ha elbocsátottak minket, vagy leépítés volt a korábbi munkaadónknál, ez mindenki számára elfogadható jó válasz.

Miért bocsátották el? - Ha az előző munkahelyünkről nem éppen zajtalanul távoztunk, ennek a kérdésnek a megválaszolása igencsak megizzaszthat minket. Megint csak azt tanácsolják a szakértők, hogy legyünk pozitívak, ne bíráljuk az előző munkaadónkat, és véssük az eszünkbe, az elbocsátás nem feltétlenül foszt meg minket annak lehetőségétől, hogy jó álláshoz jussunk. Mondjuk el, milyen tapasztalatokra tettünk szert, miben fejlődtünk, valamint azt, tapasztalataink hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy sikeresek legyünk az új pozícióban.

Miért van szünet a karrierjében? - Minden munkaadó, még a jelenlegi bizonytalan gazdasági körülmények között is, negatív fejleménynek tekinti a munkavállalók szakmai pályafutásában fellelhető szüneteket. Oldjuk meg ezt a problémát őszintén, majd lépjünk tovább. Mondjuk el, mivel foglalkoztunk, amíg állás nélkül voltunk: önkéntes munkát végeztünk, képzéseken vettünk részt, szakmai képesítéseket szereztünk, előadást tartottunk, szakmai blogot üzemeltettünk, cikkeket írtunk stb. - és fejtsük ki, hogy ezek a tevékenységek hogyan tehetik hatékonyabbá munkánkat az új pozícióban.

Mi a fizetési igénye? - Ez rendkívül trükkös kérdés, amelynek megválaszolása különösen a nőknek és a kisebbségekhez tartozóknak okozhat gondot, mivel ők esetleg nem érzik úgy, hogy határozottan tudják képviselni az érdekeiket, vagy gyakran eleve alacsonyabb kezdő fizetést kínálnak nekik. Érdemes az állásinterjú előtt az interneten és barátok, kollégák megkérdezésével utánanézni annak, hogy a meghirdetett pozícióban milyen fizetésre lehet számítani, majd megcélozni a fizetési sáv felső részét a képzettségünk, tapasztalataink és szakértelmünk figyelembe vételével.

Tervez-e gyerekeket? - A családi állapotra, nemi irányultságra, vallási hovatartozásra vonatkozó kérdések nem legálisak, mégis gyakran felteszik őket. E mögött nem feltétlenül áll rosszindulat, de ha mégis elhangzik ilyen kérdés, készüljünk fel arra, hogy a beszélgetést gyengéden visszatereljük szakmai mederbe.