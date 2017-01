Kereskedelmi igazgatóként az Avnethez igazolt Szegvári János

A vállalati informatikai disztribúciós szektor vezető vállalata, az Avnet Magyarország új pozíciót létrehozva, kereskedelmi igazgatóként igazolta le Szegvári Jánost.

Az IT-biztonsági megoldásokat fejlesztő és értékesítő BalaBit IT Security-tól érkező, ott a közép- és kelet-európai régió partnerhálózatának fejlesztéséért felelős 60 éves szakember, aki korábban olyan nemzetközi vállalatoknál is megfordult, mint a Compaq és a Microsoft, az Avnet gyártó- és partnerhálózatának kezelését segíti a jövőben.

Szegvári János kereskedelmi igazgatói munkakörben segíti ezentúl Bartha Péter munkáját, aki továbbra is az Avnet hazai kirendeltségének ügyvezetője és a délkelet-európai régió igazgatója marad. A szakember feladatai közé az Avnet gyártóival és a partnerekkel való kapcsolattartás tartozik majd, valamint új üzleti lehetőségek kiépítése is, amelyet az Avnet új, dedikált üzleti egységeken (specialist business units, SBU) alapuló struktúrája is indokol.

Szegvári János, Avnet Magyarország



"Az Avnetnél a jövőbe tekintünk és érezzük a piaci igények átalakulását. Egyre több partnerünk, már nem csak egy-egy terméket keres nálunk, hanem komplex megoldást a felmerülő problémáira. Ezért hozta létre az Avnet az SBU struktúrát, amely kimondottan az IoT, analitika és egyéb jövő technológiák kiszolgálását tűzte ki célul. Mindemellett megtartottuk az eddigi klasszikus adatközpont kiszolgáló modellt is" - nyilatkozta Bartha Péter az Avnet Magyarország ügyvezetője. "Szegvári János szerepe azért fontos, mert rálátása lesz az egyes silókra, és komplex segítséget tud nyújtani mind partnereink, mind pedig gyártóink számára."