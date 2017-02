Kétszer aktívabb szerelmi életet élnek a macesek

Valentin nap alkalmával a Kaspersky Lab összegezte a szerelmi és szexuális viselkedés megnyilvánulásait a közösségi média és más online felületeken. Kiderült, hogy azok a felhasználók, akik többnyire Mac számítógépet használnak, aktívabb társas életet élnek a szexualitás és párkapcsolat terén az online világban.

A Kaspersky legutóbbi felmérése szerint a Mac számítógépek tulajdonosai vitathatatlanul vezetői a különböző digitális eszközök és platformok használatának, ha csábításról van szó: 14%-uk elismerte, hogy ismerkedésre is használja a közösségi oldalakat, míg 11%-uk kifejezetten társkereső oldalakat használ a szexuális partnerek kereséséhez. Ez az arány kétszer annyi, mint az összes válaszadó átlaga (8% és 5%). A Macet használók nagyobb valószínűséggel közlik a szexuális irányultságukat (70% és 44%) a közösségi oldalakon, valamint kapcsolati státuszukat (83% és 63%).



A Mac felhasználók nem csak szexuális aktivitásban, de párkapcsolati tevékenységben is aktívabbnak bizonyulnak az interneten: nagyobb valószínűséggel beszélnek párkapcsolati tevékenységeikről, ezzel szemben az átlag felhasználók mindössze 16%-a számol be nyilvánosan a partneréről és a közös programokról.

Hogyan befolyásolják a szociális hálózatok azoknak személyes életét, akiknek már van partnere? A válaszadók közel fele (46%) a kapcsolat javulásáról számolt be. Ebből a szempontból is boldogabbnak tűnnek a macesek: köztük ez az arány eléri a 68%-ot. Ez lehet annak a ténynek is köszönhető, hogy a Mac felhasználók szívesebben kommunikálnak a partnereikkel a világhálón keresztül: 45%-uk kommunikál a közösségi média felületein a szeretteikkel, míg az összes többi felhasználó csupán 36%-a használja az online oldalakat kommunikációra.