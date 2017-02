Kevesebb, mint két hónapja van a Windows Vistának

Április 11-től kezdve a Microsoft már nem foltozza be az újonnan felfedezett biztonsági réseket az operációs rendszerben.

Nemsokára nyugdíjba vonul tehát a sikeresnek éppen nem mondható Windows Vista operációs rendszer, így aki még mindig ezt a változatot használja, jobban teszi, ha frissíti számítógépét. A legkézenfekvőbb választás a Windows 10-re való áttérés, de szóba jöhet még az igen népszerű Windows 7 is, amelyet 2020 elejéig támogat a Microsoft. Ami a Vistát illeti, annak alaptámogatása már 2012. április 10-én befejeződött, most április 11-én pedig a kiterjesztett támogatási időszak is véget ér, vagyis ettől az időponttól kezdve a Microsoft már nem foltozza az újonnan felfedezett biztonsági réseket.