Ki keresi a legtöbbet az IT-szektorban?

Vajon ugyanazok a generációs különbségek jelentkeznek-e az IT szektorban, mint máshol? Kik a legelégedettebbek a helyzetükkel? Kik fogalmaznak meg új elvárásokat a munkáltatóval, munkahellyel szemben? Ilyen, és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatták a Petend Kft. kutatással foglalkozó munkatársait, amikor belevágtak egy átfogó, a magyarországi IT szektorban dolgozó generációk munkával kapcsolatos attitűdjeinek felmérésébe.

A felmérés anonim és önkéntes volt, az intenzív lelkesedés a vélemény nyilvánítás lehetősége iránt némileg a projektben részt vevő munkatársakat is meglepte. Összesen 250 kérdőívet töltöttek ki a jelentkezők, akiket a kutatók életkoruk szerint 5 kategóriába soroltak: 20-30, 31-40, 41-50, 51-60, és 60 év felettiek. Többségük (89%) - ahogy azt az IT szektorban már megszokhattuk - férfi. A legnagyobb arányban a kitöltők között a 31-40 és a 41-50 évesek képviselték magukat. A kitöltők munkahelye 79%-ban Budapesten és Pest megyében van, a többiek vidéken dolgoznak, illetve 3% külföldön. Beosztásukat tekintve a többség (21 és 13%) fejlesztő és projekt menedzser. Végzettségüket tekintve a többség mérnök-informatikus, felsőfokú (főiskola vagy egyetem) diplomával, de akad köztük közgazdász, villamosmérnök, bölcsész, illetve rakéta- és tüzértiszt is.

Az általános, statisztikai jellegű kérdéseket követően a kutatók két nagyobb témakörrel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Az első ilyen témakör volt a munkahely, és a munkavégzéssel kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdések, amelyek egy esetleges munkahely váltásnál biztosan szerepet kapnak. Itt kiderült, hogy a kitöltők közül darabra a legtöbb munkahelye (több, mint 10) a 60 felettieknek volt, míg a leghosszabb időt egy helyen (átlagosan 13,75 év) az 51-60-as korosztály töltötte.

Fizetés tekintetében a 31-40 és a 41-50 éves korosztály keres a legjobban: a jellemző többség nettó 600.000 Ft felett (átlag: 415.000 Ft). A legkevésbé jól a 60 év felettiek keresnek, a többség nettó 150.000 Ft alatt. Érdekes összefüggés viszont, hogy a leginkább a 31-40 évesek elégedettek a fizetésükkel (a legkevésbé itt is a 60 év felettiek).



Az összes korosztályban felülreprezentált a multi, mint munkáltató, kivéve a 60 felettieket, ott az egyéni vállalkozás vezet. Az alkalmazás formáját tekintve a túlnyomó többség mindenhol alkalmazott, de ezzel leginkább a 31-40 éves korosztály van kibékülve, legkevésbé pedig az 51-60 évesek. Teljes munkaidőben a legnagyobb arányban a 20-30 évesek dolgoznak, míg a rugalmas munkaidő csak az idősebb, 51-60 és 60 feletti korosztálynál szignifikáns (31 és 40%). A kutatás egyik fontos megállapítása lehet, hogy arra a kérdésre, hogy milyen munkarend lenne az egyén számára az ideális, az összes korosztályban 60 és 80% között volt a rugalmas munkarendre szavazók száma.

A második nagy témakört 16 olyan kérdés alkotta, amelyeknél 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelni a megadott szempontokat aszerint, hogy az egy esetleges munkahely váltásnál mennyire fontosak a kitöltő számára. Ha összességében, és nem generációkra bontva nézzük a válaszokat, a három legfontosabb szempont a munkahely váltásnál az IT szektorban eszerint a kutatás szerint (fontossági sorrendben) a versenyképes fizetés, a csapatszellem (kollégák támogatása), és a szakmai fejlődési lehetőség.

A "büszkeség, hogy egy bizonyos cégnél dolgozom" a legfontosabb az 51-60 éves korosztály számára, és a legkevésbé fontos szempont a 60 felettiek számára. A teljesség kedvéért itt érdemes megjegyezni, hogy az adott szempont a legkevésbé fontos a 16 kérdésből 14 esetében mindig a 60 felettieknek volt. A két kivétel a családbarát munkahely, ami a 20-30 éveseknek volt a legkevésbé fontos (a kitolódó családalapítási trendek miatt ez egyáltalán nem csoda), és a felsővezetés elérhetősége, ami pedig a 41-50 éves korosztálynak volt a legkevésbé fontos szempont egy esetleges munkahely váltás esetén.

Nem meglepő módon a 20-30 éves korosztály az, amely az egészség megőrzés, a stressz kezelési lehetőségek (edzőtermi belépő, masszázs, relaxációs lehetőségek munka közben), az ösztönző rendszer (cafeteria, prémium, üdülési csekk, egyéb juttatások), a karrier lehetőség, és a szakmai fejlődési lehetőség a legfontosabb szempontnak értékeli, ha munkahely váltásról van szó.

A 31-40 éves korosztály tartja a legfontosabbnak a versenyképes fizetést, a csapatszellemet, a kollégák támogatását és a munkahely családbarát jellegét. A 41-50 éves korosztály pedig a hosszú távon megbízható, biztos munkahelyet, és az önállóság lehetőségét értékeli a legnagyobbra. Az 51-60 éves korosztálynak a legfontosabb a munkahely váltásnál a fentebb már említett büszkeség mellett a jól működő információ áramlás, a cégen belüli transzparencia, a támogatás (coaching) a menedzser részéről, a jövőbeli munkáltató szervezeti felépítése és a felsővezetés elérhetősége. A 60 év felettiek leginkább az önállóságra hajtanak.

Figyelemre méltó adat, hogy a kitöltők 56%-a gondolkozik azon jelenleg, hogy munkahelyet váltson. Az erre a kérdésre igennel válaszolók száma minden korosztályban 45% feletti volt, a leginkább az 51-60 és 60 év felettieket, a legkevésbé a 31-40 éves korosztályt feszíti ez a tudat. A kitöltők többsége inkább csapatban, mint egyedül szeret dolgozni - a legmarkánsabb ez az adat a 41-50 éves korosztályra jellemző. A munkahelyi környezet befolyása a munkavégzésre a 20-30 éves korosztálynak a legfontosabb, míg az utánpótlás nevelés fontossága a 60 felettieknek.

Arra a kérdésre, hogy mire fókuszáljon a munkáltató, a 20-30 és a 31-40 évesek azt válaszolták, hogy az egyénre, míg 41-50, 51-60 és 60 feletti korosztály azt, hogy a biztos vállalati jövőkép mutatására.

A kérdőív összesen 51 kérdésből áll, amelyek közül számos nyitott, azaz szabadon megválaszolható volt. Többek között az alábbi kérdésekre kaptunk rajtuk keresztül választ: