Kiderült, milyen adatokat gyűjt rólunk a Windows 10!

A Microsoft a kritikákra válaszul részleteket árult el az operációs rendszer adatgyűjtési gyakorlatáról.

A Microsoft fellebbentette a fátylat arról, milyen adatokat gyűjt a Windows 10 a felhasználókról. Ezzel a lépéssel nyilvánvalóan azokat a kritikákat akarja lecsendesíteni, amelyek a személyes adatok "felporszívózásával" kapcsolatban érték.

A cég legújabb blogposztjaiból kiderül, hogy a Windows 10 pontosan mit szed össze a két telemetrikus beállításban (alap, teljes). Az alapszint hosszú listáján szereplő tételek zöme legfeljebb a Microsoft mérnökei számára mond valamit, a legtöbb felhasználót alig érinti.

A teljes beállítási szint listája könnyebben értelmezhető, viszont annál ijesztőbb, ugyanis lényegében minden fontosat tartalmaz a tevékenységünkről, a telepített alkalmazások adataitól a bejövő és kimenő hívásokon át a hangposta használatára vonatkozó statisztikákig.

A Windowsért felelős igazgató, Terry Myerson szerint a Microsoft alaposan átdolgozta a régi adatvédelmi rendszert. Arra a panaszra, hogy a Windows 10-ben túl sok információt gyűjtenek a felhasználókról, az igazgató azzal válaszolt, hogy alapszinten felére csökkentették ezeket az adatokat. A teljes szintről nem beszélt, és azt sem részletezte, hogy amit nem gyűjtenek többé, az hirtelen miért vált érdektelenné a számukra.



A Windows 10 adatgyűjtése a jelek szerint lekapcsolhatatlan marad.

Sem Myerson, sem a személyes adatok témakörének illetékese, Marisa Rogers nem ajánlott módszert a Windows 10 telemetriájának teljes kikapcsolására, amit pedig sokan követelnek. Ez az igény annak nyomán fogalmazódott meg, hogy a Microsoft a Windows 10-ben kötelezővé tette az adatszolgáltatást, míg a korábbi Windows-kiadásokban ugyanez önkéntes volt.

Januárban Myerson változásokat jelentett be a Windows 10 adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, és szólt arról, hogy egy harmadik telemetrikus szintet is terveznek. Bemutattak egy új képernyőt is, amelyik a Creators Update-re történő frissítéskor rákérdez a biztonsági beállítás szintjére. Az alapértelmezés a korábban használt beállítás, ami csak akkor módosul, ha a frissítéskor megváltoztatjuk. Ha viszont tiszta Creators-telepítést végzünk egy Windows 10-rendszeren, az alapértelmezett beállítási szint a teljes telemetria lesz.