Kihalásra ítélt informatikus pozíciók

A gyors technológiai fejlődés és az üzleti igények folyamatos változása miatt az informatikusoknak életük során többször is át kell képezniük magukat a szakmai túlélés érdekében.

Megtörtént már párszor az informatikai iparágban, hogy egy, a jövő nagy innovációjának tartott technológiából nem lett akkora durranás, mint amire eredetileg számítottak a szakértők, vagy igen rövid ideig tartott a pályafutása, mert lesöpörte a színtérről egy még ígéretesebb fejlesztés. Negyedszázada az internet forgatta fel nem csak az informatika világát, manapság pedig az automatizáció, a mesterséges intelligencia és a szolgáltatásként kínált szoftverek okozzák egyes pozíciók megszűnését vagy radikális átalakulását. Dan Tynan, az InfoWorld munkatársa összeállításában iparági vezetők bevonásával idézi fel az elmúlt évtizedek vakvágányra futott technológiáit. Írásunkban ezek közül szemezgetünk.

Halott nyelvek

David Cox, a virtuális magánhálózati szolgáltatást kínáló LiquidVPN vezérigazgatója és társalapítója felidézi, hogy pályafutása kezdetén Windows szerverekkel foglalkozott, de az Azure felemelkedése és a Linux térhódítása állástalanná tette a legtöbb Windows-adminisztrátort. Régi kollégái közül sokan a Linuxra vagy egy teljesen más szakterületre képezték át magukat.

Minél jobban kötődik egy pozíció egy adott programozási nyelvhez, operációs rendszerhez vagy termékhez, annál nagyobb az esélye annak, hogy feleslegessé válik, mutat rá a túlzott specializáció hátrányaira James Stranger, a CompTIA iparági szövetség termékfejlesztési igazgatója. A veszélyeztetett informatikai állások azok, amelyekben ismétlődő feladatokat végeznek, vagy egyetlen operációs rendszerre, illetve megoldásra szakosodtak. Manapság nem a gyártó vagy a használt operációs rendszer a lényeg, hanem az, hogy hol található az igényelt információ, s az informatikus szakember milyen hatékonysággal tudja kezelni és elemezni az adatokat, valamint gondoskodni a biztonságukról. Többféle rendszer működőképes összekapcsolása a cél.



Elizabeth Lions executive coach, a Lionsology konzultációs cég elnöke a Cobol programozási nyelvet hozza fel példaként. Mivel a meglévő nagyszámítógépes rendszereket továbbra is használják a nagy pénzügyi intézményeknél, az ezeket üzemeltető, korosodó generáció még mindig nagyon jól keres, de ez nem tart sokáig, és már most is jóval kevesebb álláslehetőség adódik számukra. A nagyszámítógépek vagy szalagos tárolók üzemeltetésével foglalkozók állása éppúgy megszűnik, mint a Cobol, valamint a C és C++ nyelven programozóké, vélekedik Lions, mivel az egész világ a Javára vagy a .Netre tért át. Pénzintézeteknél még mindig találni C++ programozókat, mivel a rendszereik erre épülnek, de ezek a szakemberek lassan teljesen eltűnnek. A SmallTalk, a Flex és a Pascal valaha szintén elterjedt programozási nyelvek voltak, ma azonban már csak a régi rendszerek fenntartására használják őket. A mérnököknek és programozóknak újabbnál újabb nyelveket kell megtanulniuk, mert ha nem így tesznek, csak a régi rendszerek mellett tudnak dolgozni, új fejlesztéseket végző cégeknél képtelenek lesznek elhelyezkedni.

Ami az online programozást illeti, hanyatlóban van a PHP, a WordPress és az LAMP, míg az újabb keretrendszerek és nyelvek - React, Angular, Scala - népszerűsége nő, állapítja meg Bob Melk, a karrierlehetőségekkel foglalkozó Dice portál elnöke. A helyzet azonban folyamatosan változik: jelenleg a Java és a Python a menő, de lehet, hogy öt év múlva már más programozási nyelvek lesznek használatosak.

Adminok mozgásban

Minthogy rengeteg vállalat migrálja a felhőbe alkalmazásait, az informatikai infrastruktúra üzemeltetésére meghirdetett rendszer- vagy hálózati adminisztrátori állások száma egyre csökken, hívja fel a figyelmet egy másik fontos változásra Terence Chiu, az Indeed Prime karrieroldal alelnöke. De ezek a pozíciók nem tűnnek el teljesen, egyes admin állások az informatikai részlegektől átkerülnek a vállalatok más osztályaira. Míg korábban a piacképes technológiai ismeretekkel rendelkező álláskeresőket főként az IT-részlegekhez vették fel, addig manapság az ilyen képzettségű munkavállalók iránt élénk kereslet mutatkozik a fejlesztéssel, termékmenedzsmenttel, üzleti intelligenciával és dizájnnal foglalkozó vállalati osztályok részéről is.

Immár nem csak a szerverszobában találkozhatunk rendszeradminisztrátorokkal. Sokan közülük a marketing- és értékesítési osztályokra költöztek át, ahol például vállalatuk CRM-rendszerét üzemeltetik. De találnak majd állást ezek a szakemberek a felhő-mobil-IoT korszakban is, hiszen komoly szerepük lesz a felhőszolgáltatókkal kötött SLA-megállapodások betartatásában, a szolgáltatás minőségének ellenőrzésében. Az ő dolguk, hogy a szerződés pontjait értelmezni tudják, a rendellenességeket és a potenciális problémákat azonosítsák, a technikai nyelvezetet az üzleti vezetők számára érthető formába öntsék.

Ami a hálózati adminisztrátorokat illeti, ha versenyképesek akarnak maradni az álláspiacon, bele kell ásniuk magukat a felhőarchitektúrák rejtelmeibe. A Dice 2017-es felmérése szerint a hálózati és tárolási specialisták fizetése minden más informatikus bérénél meredekebben fog emelkedni, de csak azoké, akik járatosak a felhőtechnológiákban.

A routerekkel és más hardverekkel bíbelődő adminoknak felhőalapú tudásra kell szert tenniük, ha naprakészek akarnak maradni, hangsúlyozza Chiu. Ugyanez igaz a régi vágású adatbázis-adminisztrátorokra is, teszi hozzá Todd Loeppke, a Sungard Availability Services vezető technológiai architektje. A szolgáltatásként kínált adatbázisok minimálisra csökkentették az adatbázis-adminisztrátorok iránti igényt, bár még szükség van rájuk, de már nem olyan nagy számban, mint korábban.

Más, valaha nagyon keresett technológiai állásokat nem fenyeget a teljes kihalás veszélye, ugyanakkor jelentősen zsugorodik a munkaidőigényük. Egyes feladatok, amelyeket korábban teljes munkaidős állások keretében láttak el, mára a végrehajtásukat egyszerűsítő és automatizáló eszközök megjelenésének köszönhetően egy munkakörnek csupán a részterületét fedik le.

Nem is olyan régen még három különálló pozíció volt a webmester, a SEO-specialista és a közösségimédia-stratéga, ma viszont a feladataikat egyetlen marketinges látja el. Hasonló átalakuláson megy keresztül az adatelemzés területe. Két vagy három évvel ezelőtt minden a big datától volt hangos, ma viszont jobbára már egyszerűen adatokról beszélnek, mondja John Reed, a Robert Half Technology igazgatója. A megfelelő informatikai stratégiával és megalapozott infrastruktúrával rendelkező vállalatoknak immár nincs szükségük arra, hogy sok bigdata-mérnököt alkalmazzanak. Az adatok ugyan még soha nem voltak ilyen fontosak, a kezelésükre és elemzésükre szolgáló eszközök azonban szédítő ütemben fejlődnek. Jelenleg az adattudósok legtöbbje PhD fokozattal rendelkezik, öt-tíz éven belül viszont már sokan főiskolai végzettséggel, egy speciális tréning elvégzése után fogják betölteni ezt a pozíciót.

Az adatbázisguruk adatelemzővé átképzéssel menthetik meg karrierjüket, vélekedik Jim Isaak, az IEEE Computer Society volt elnöke, aki a DEC-nél, az IBM-nél és az Intelnél is dolgozott harminc évnél hosszabb pályafutása során. De minden területnek van egy csúcsidőszaka. Az adatelemzés jelenleg nagyon menő szakma, tíz év múlva is fontos szakterület lesz, azonban azok, akik most ezzel foglalkoznak, valószínűleg nem ugyanannál a vállalatnál dolgoznak majd, és a titulusuk is más lesz, teszi hozzá.

Változó idők

Manapság a legvonzóbb állásajánlatokat a fejlesztők kapják, a helyzet azonban a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően gyorsan megváltozhat, figyelmeztet a veszélyre P.K. Agarwal, a Northeastern University dékánja. Véleménye szerint 2020 után nem lesz szükség ennyi programozóra, mivel a kódolás 90 százaléka az üzleti műveleteknek a számítógép által érthető nyelvre fordításából áll. Ezt idővel gépi tanulással és mesterséges intelligenciával lehet elvégezni.

Jelenleg szintén menő az IoT-mérnöki pozíció: azok a szakemberek, akik képesek operációs rendszereket írni a beágyazott eszközökhöz, a legjobb ajánlatok közül válogathatnak. Ám néhány év múlva, amikor az IoT-technológia elterjedtté válik, konszolidálódik a piac, és csupán pár platform marad életben, nekik pedig megszűnhet a kivételezett helyzetük.