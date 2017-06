Korlátlan mobilnet a Telekomnál

A Telekom idén ismét korlátlanná teszi a nyarat, így akár az egész nyaralásukat videón közvetíthetik azok, akik az új mobilportfólió két legnagyobb hangcsomagját választják, olvashatjuk a szolgáltató közleményében.

A nyári hónapokban, az egymást követő fesztiválokon, rendezvényeken a szokásosnál jóval többen és többet interneteznek mobileszközökön, sokszorosára nőhet az adatforgalom. Ezt látva a Telekom korlátlan belföldi mobilinternettel készül a nyárra minden Mobil L-es és XL-es díjcsomagra hűséggel rendelkező előfizetője számára.



A véget nem érő nyári élményekhez a Telekom korlátlan belföldi internetelérést ajándékoz azoknak az előfizetőknek, akik új Mobil L-es vagy XL-es díjcsomagot választottak , vagy most, illetve a nyár folyamán teszik meg ezt, két éves hűségidő vállalásával. Ők egész nyáron, azaz június 1-től augusztus 31-ig belföldön korlátlanul használhatják a mobilinternetet, így akár egész nyarukat videóban oszthatják meg! Az igénybevétel feltétele a díjcsomagokra már korábban előfizető ügyfelek számára a Telekom applikációban történő aktiváció.



A nyári megnövekedett forgalmat jól mutatja, hogy csak a Balaton-környéki településeken tavaly júliusban a Telekom mobilhálózatán mért 4G adatforgalom az egy évvel korábbihoz képest duplájára, közel havi 240 TB-ra nőtt. (Összehasonlításképpen: egy téli hónap adatforgalma 37 TB körül alakult.) A tavalyi Telekom VOLT Fesztiválon az adatforgalmazás szintén jelentősen emelkedett, 2,9 TB-nyi forgalommal megközelítette az előző évi forgalom dupláját. Ezen belül a 4G adatforgalmazás több mint duplájára emelkedett a Telekom adatai szerint.



"Ügyfeleink differenciált igényeit felismerve nemrégiben vezettük be személyre szabható, rugalmas havi díjas mobilcsomagjainkat. Azt látjuk, hogy igazi igény a nagyobb mobilinternetre nyáron formálódik, ezért idén nyáron számos ügyfelünknek ismét többet adunk ebből - mondta el Rékasi Tibor, a Magyar Telekom lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettese.



A mindennapjainkat átszövő élménymegosztás mellett (videóban, képben a közösségi portálokon) a mobilnet szerepe megkerülhetetlenné vált a nyári programok tervezésében, szervezésében is, a nyaralás alatt pedig egyértelműen az információkeresésé a főszerep: a legnagyobb arányban közlekedési lehetőségek felkutatására (74 százalék) használják a mobilnetet. Egyaránt 70 százalék azok aránya, akik programokat, valamint látnivalókat, nevezetességeket keresgélnek így, míg a megkérdezettek 66 százaléka a közeli éttermek és szórakozóhelyek felderítéséhez vet be okostelefont és/vagy tabletet - derül ki az eNET és a Telekom közös kutatásából (www.enet.hu).



További feltételek a Telekom üzleteiben, a 1414-es telefonszámon, illetve a telekom.hu/korlatlannyar oldalon.