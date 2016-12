Közösségimédia-azonosítókat kér az USA egyes beutazóktól

Bírálói szerint a lépés sérti a látogatók magánélethez való jogát.

A vízummentességi program keretében utazó látogatóktól az Egyesült Államok nemzetvédelmi minisztériuma (Department of Homeland Security, DHS) a közösségi hálókon létrehozott profiljaikról kér információt, kiváltva a polgári jogvédő szervezetek bírálatát, amelyek a magánélethez való jog potenciális sérülésére figyelmeztetnek.

Korábban az év folyamán a DHS részeként működő vámügyi és határvédelmi hivatal írásos véleményezést kért a javasolt lépés kapcsán, amely a vízummentességi program elektronikus rendszerének (Electronic System for Travel Authorization, ESTA) felületét és az I-94W számú űrlapot a következő mezőkkel egészíti ki: "Kérjük, adjon információt online jelenlétére vonatkozóan - Szolgáltató/Platform - Közösségi hálón használt azonosító!" A mezőket az Egyesült Államokba készülő látogatóknak nem kötelező kitölteniük, az információ megadása opcionális.

Júniusban a hivatal azt mondta, hogy a közösségi hálók használatára vonatkozó információk gyűjtése "újabb eszközökkel egészítené ki a meglévő nyomozati folyamatokat, és nagyobb rálátást adna a DHS-nek az esetlegesen gyanús tevékenységekre és kapcsolatokra". Noha a közösségi hálókon való jelenlétre vonatkozó információk megadása opcionális, a lépés bírálói szerint a mezőket üresen hagyó személyek is magukra vonhatják a hatóságok fokozott figyelmét.



Az ESTA felülete jelenleg a Szolgáltató/Platform és a felhasználónév, illetve egyéb azonosító megadását kéri a közösségi hálón létrehozott profil kapcsán. Az új mezők december 20-án jelentek meg a Politico szerint, amely egy kormányzati hivatalnokra hivatkozott.

Turistaként vagy üzleti céllal 90 napra vagy annál rövidebb időre vízum kiváltása nélkül utazhat az ESTA programban részt vevő országok legtöbb polgára az Egyesült Államokba, ha megfelel bizonyos feltételeknek.

Olyan jogvédő szervezetek bírálták a DHS-t a javaslat kapcsán, mint az American Civil Liberties Union, a Center for Democracy and Technology és az Electronic Frontier Foundation, mondván, az Egyesült Államokra nézve veszélyt jelentő személyek aligha fogják önszántukból megadni online azonosítóikat, amelyek a beutazásukat megkérdőjelező információkhoz juttatnák a hatóságokat. A szervezetek arra is rámutattak, hogy az intézkedés valószínűleg az arab és muzulmán közösségek tagjait érintené elsősorban, kiszolgáltatva felhasználóneveiket, kapcsolataikat és megosztott tartalmaikat.

A DHS lépése csak fokozza az aggodalmat, amelyet a megválasztott elnök, Donald Trump váltott ki, miután azt ígérte, szigorítani fogja az Egyesült Államokba történő beutazás feltételeit, különös tekintettel a muzulmánokra.

Barack Obama leköszönő elnök kormánya várhatóan pénteken fogja hivatalosan bejelenteni, hogy megszünteti az arab és muzulmán többségi lakosságú országokból érkező látogatók számára bevezetett, speciális regisztrációs rendszert, az NSEERS-t (National Security Entry-Exit Registration System).

A nyugvó programot ugyanis, amelyet a DHS feleslegesnek ítélt, Trump esetleg újraindíthatná, hogy beváltsa ígéretét, miszerint a muzulmán bevándorlókat extrém ellenőrzésnek vetné alá, mondta az American Civil Liberties Union. A technológiai iparágban dolgozó szakemberek nagy számban írásban is megfogadták, hogy nem segítenek a kormánynak olyan adatbázis építésében, amely az emberek faji, vallási vagy nemzeti alapon történő megkülönböztetésére lenne használható.