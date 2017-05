Kulcs a jövőbiztos IT-infrastruktúra gyors bevezetéséhez

A Fujitsu PRIMEFLEX integrált rendszerek portfóliójának új tagja, a PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct segítségével a vállalatok mérsékelhetik a nagy teljesítményű, Microsoft-alapú hiperkonvergens infrastruktúrák adatközponti bevezetésének bonyolultságát és kockázatát, olvashatjuk a gyártó közleményében.

A Fujitsu szervereket, tárolókat és hálózati elemeket is tartalmazó, megbízható, bevált virtuális infrastruktúra-konfigurációira épülő, legújabb PRIMEFLEX rendszer támogatja a változó üzleti követelményeket és hozzájárul a költségcsökkentéshez.



PRIMEFLEX integrált rendszereivel a Fujitsu az iparág legátfogóbb előkonfigurált és előtesztelt megoldásait kínálja az üzleti szempontok szerint működő adatközpontokhoz. A legújabb rendszer a Microsoft Windows Server 2016 operációs rendszer Microsoft Storage Spaces Direct technológiájával, a szerverrendszerekhez közvetlenül csatlakozó merevlemezek felhasználásával, a hagyományos SAN- vagy NAS-tömbök költségének töredékéért hoz létre magas rendelkezésre állási szintű, jól skálázható szoftveresen definiált tárolókörnyezetet. Ennélfogva a Fujitsu PRIMEFLEX ideális alapot kínál a jövőbiztos IT-infrastruktúra gyors bevezetéséhez, mérsékli az induló kockázatot, az összköltséget, valamint a hiperkonvergens IT-környezetek kialakításához szükséges időt.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct első felhasználóinak egyike a Make IT svéd informatikai szolgáltatócég. Adam Lantz, a Make IT értékesítési igazgatója így nyilatkozott a rendszerről: "A PRIMEFLEX megoldás nagyszerű teljesítményt biztosít számunkra, és többféle módon mérsékli a költségeket - pl. az adattárolás, a helyigény, az energiafogyasztás és az adatközpont hűtése terén. A rugalmas PRIMEFLEX platformdizájn lehetővé teszi, hogy mérettől függetlenül, minden ügyfél igényeit ki tudjuk elégíteni, és a beruházásvédelem érdekében a jövőbeni növekedés kiszolgálására is fel tudjuk készíteni a rendszert."



"Az adatközpont virtualizálása újraírta a játékszabályokat. Rendkívüli mértékben növelte az IT-infrastruktúrák hatékonyságát, teljesítményét, rendelkezésre állását és rugalmasságát. A digitális üzleti folyamatokra való átállással a hiperkonvergens infrastruktúrák bevezetése a következő lépés. A hiperkonvergens környezet hibatűrő és agilis, így a szervezet könnyedén a változó üzleti igényekhez igazíthatja IT-erőforrásait. Pénzügyi szempontból azonban nem éri meg nulláról kiépíteni a hiperkonvergens infrastruktúra alapjait. Nagy bonyolult és időigényes, speciális készségeket igénylő feladatról van szó ugyanis. A Fujitsu és a Microsoft által közösen kidolgozott hiperkonvergens rendszerek bevált, integrált platformot biztosítanak, és stresszmentessé teszik a folyamatot" - nyilatkozta Olivier Delachapelle, a Fujitsu nagyvállalatokért és adatközponti termékkategóriáért felelős EMEIA-régióbeli vezetője.



A gyorsaság az új PRIMEFLEX rendszer egyik fő jellemzője: a hatékony erőforrás-felhasználást biztosító, hypervisorba ágyazott technológiának, a nagy sebességű flash-tárolónak, valamint a nagy áteresztőkapacitást nyújtó, kis látenciájú hálózati technológiának köszönhetően millimásodperc alatti válaszidővel rendelkezik. Az induló konfiguráció két szervert tartalmaz, és rugalmasan 16 gépre bővíthető, így akár 800 virtuális szervert vagy asztali gépet is tud támogatni. Sokféle automatizációs képességet kínál, időt és pénzt takarít meg a karbantartási feladatoknál. Ideális rendszer a korlátozott IT-támogatással rendelkező vállalatoknak, például a kis- és középvállalkozásoknak, valamint a távoli és fiókirodákkal rendelkező nagyobb cégeknek.