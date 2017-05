Legjobb az Android, de az iOS a legnépszerűbb

Teljesítmény tekintetében továbbra is az androidos készülékek a legjobbak, derült ki a Blancco negyedéves felméréséből. Az okostelefonokat használók leggyakrabban a készülék túlmelegedése és a GPS rossz működése miatt elégedetlenek.

Töretlenül növekszik az okosmobilok népszerűsége. Az eMarketer előrejelzése szerint 2017 végére a forgalomban lévő mobiltelefonok több mint 54 százaléka okoskészülék lesz, 2018 végére pedig a világ lakosságának több mint egyharmada okostelefont használ majd.



A mobiltelefon-diagnosztikai szoftvereket és adattörlési megoldásokat gyártó Blancco negyedévente megismételt kutatása szerint az androidos készülékek még mindig jobbak és kevesebbszer hibásodnak meg, mint a rivális iOS készülékek. A 2017 első negyedévére vonatkozó adatok szerint az Androidot futtató telefonok meghibásodási aránya 50 százalék, ez 18 százalékponttal kisebb az iOS eszközök meghibásodási arányánál (68 százalék).



A magasabb meghibásodási arány ellenére azonban a fogyasztók még mindig az Apple telefonját tartják az igazi prémium márkának. A Gartner szerint az Apple adja el a legtöbb okostelefont, de az őt követő fontos gyártók (Samsung, Huawei, Oppo) mind-mind a Google operációs rendszerét használják.



A Blancco kutatása feltárta a két leggyakoribb meghibásodást is: ez a túlmelegedés és a rossz GPS-kapcsolat. A két hiba nem véletlenül jelentkezik, nagyon sok felhasználó GPS alapú, de internetes forgalmat is lebonyolító alkalmazást használ készülékén - gondolunk itt a közösségi taxis alkalmazásokra, a GPS alapú játékokra, népszerű üzenetküldőkre. A GPS-kapcsolódás főként az iOS telefonok esetében jelent komoly problémát, a felhasználók az öt leggyakrabban tapasztalt hibák között említették. Világviszonylatban pedig a GPS meghibásodási aránya iOS készülékek esetében 0,5 százalékos. A legtöbb panasz egyébként azután érkezik, hogy a felhasználók frissítették a mobiltelefon operációs rendszerét.



A jelentés készítői kiemelték, hogy a 2016 szeptemberében piacra dobott iPhone 7 és 7 Plus modellekkel kapcsolatos hibák száma megnőtt. 2016 negyedik negyedévében még 3 százalékos volt ennek a két modellnek a hibaaránya, 2017 első negyedévében ez az arány 10 százalékra növekedett.