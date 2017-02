Lekörözi az LTE sebessége az otthoni internetelérést

A Qualcomm és az Intel új LTE modemjei 1 Gbps-nál gyorsabbak.

Az okostelefonok minden újabb nemzedékével az LTE kapcsolatok egyre gyorsabbá válnak. Az eszközök ugyanis olyan modemeket kapnak, amelyek minden addiginál gyorsabb adatletöltésre képesek. A modemek vezető szállítója az Intel és a Qualcomm. Mindkét gyártó olyan chipeket jelentett be a múlt héten, amelyek az LTE kapcsolatok sebességét jóval a szokványos otthoni internetelérés korlátai fölé tolják.

A Qualcomm X20 LTE lapkakészletének adatátviteli sebessége eléri az 1,2 Gbps-ot. Az Intel által bejelentett XMM 7560 LTE modem sebessége pedig 1 Gbps.

Ugyanakkor a mobil hálózatok jellemzően még nem képesek ilyen sebességek kezelésére. Egyik kivétel az ausztrál Telstra hálózata, amely már gigabites LTE szolgáltatást kínál az országban.



A gigabites LTE szolgáltatások fokozatosan válnak majd elérhetővé a mobil eszközökben és hálózatokban, mondta Jim McGregor, a Tirias Research vezető elemzője.

- Valódi, széles sávú megoldássá válik ezzel a 4G, ami eredetileg is a rendeltetése volt - mondta McGregor.

Fontosak ezek a teljesítménybeli ugrások, mert a felhasználók egyre nagyobb mennyiségű adatot mozgatnak, tette hozzá az elemző. Évek óta látjuk ezt a mikroprocesszorok fejlődésében is.

Jövőre lesz elérhető a Snapdragon X20 modemje, így várható, hogy azt követően hamarosan a gyártók a mobil eszközökbe is beépítik. Az Intel XMM 7560 már elkészült, de a cég egyelőre nem tudta megmondani, hogy mikor jelenik meg az eszközökben.

A felhasználók többségének persze nincs szüksége 1,2 Gbps-os kapcsolatra, különösen az olyan alkalmazásokhoz, mint az Uber, a Snapchat és a WhatsApp. De egyre több PC kap LTE hálózati képességeket, és a nagyobb sebesség jól fog jönni a csúcskategóriás alkalmazásokhoz.

Kiindulópontot jelentenek az új modemek az új generációs 5G-s hálózatok használatához is, amelyek sebessége becslések szerint meghaladhatja a 45 Gbps-ot is. A mobil eszközök mellett ez a hálózat a gépek - PC-k, robotok, drónok és a dolgok internetére csatlakozó, más eszközök - közötti kommunikációt is szolgálni fogja.

A Snapdragon X20 LTE lapkakészlet egy CAT 18-as modem, amely a mobil technológiák széles körét támogatni fogja a legtöbb ország mobil hálózataiban, beleértve az aggregációt és a több folyamon keresztül történő adatátvitelt. Negyven frekvenciasávban működik, olyan technológiákat támogat, mint a Voice over LTE (VoLTE) és az LTE élő közvetítés.

CAT 16-os az Intel XMM 7560-as modemje szintén támogatja a szolgáltatói szintű aggregációt több spektrumon keresztül. A processzorgyártó már elkészült első, 5G-s modemjével is, állítása szerint szilíciumtechnológiája kész az ilyen chipek gyártására.