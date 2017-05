MACH-TECH és Ipar Napjai

Teltház a rendezvényen: világmárkák, piacvezetők, kis- és középvállalkozások, számos ipari területen tevékenykedő cég egy időben, egy helyen a Budapesti Vásárközpontban.

2017 májusában teltházzal jelentkezik az átfogó ipari seregszemle, hogy egy helyen, egy időben mutassa meg magát az ipar szinte összes ágazata, annak érdekében, hogy a látogatók első kézből kapjanak információt a szakma trendjeiről, valamint, hogy a résztvevők kihasználhassák az iparágak közötti szinergiát.



Ezúton szeretnénk tájékoztatni a rendezvény kísérőprogramjairól.

Reméljük, hogy a magas színvonalú szakmai konferenciák és előadás-sorozatok elnyerik tetszését, meglátogatják a kiállításokat a Budapesti Vásárközpontban!

Ha még nem regisztrált az ingyenes belépésért, ha alábbi linken megteheti: http://iparnapjai.hu/hu/regisztracio



14 ország több mint 420 kiállítója lakja be a több ezer m2-nyi területet, mint:

ABB, BALLUFF, BARTEC, BECK&POLITZER, BLM-GROUP, CHETRA, DMG MORI, ENDRICH, EPL-TECH, FANUC, GRANTOOL, GRUBER, HAHN&KOLB, HELVÉT, HOFFMANN, KUKA, MAZAK, MITSUBISHI, NCT, PH HORN, RENISHAW, SIEMENS, TRUMPF, VARINEX, WEDCO.

Részletes kiállítói lista: http://iparnapjai.hu/hu/kiallitoi-lista-2017



A rendezvényen, 2017-ben is kiemelt téma lesz az IPAR 4.0, napjaink kulcsfontosságú technológiai irányzata.



Kiemelt rendezvény: IPAR 4.0 TEMATIKUS NAP (2017.05.09. - kedd) az NGM - Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform szervezésében

A konferencia ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött. A konferencia terem befogadóképessége 200 fő, helyek az érkezés sorrendjében foglalhatók. Regisztráció: www.iparnapjai.hu/ipar40



További konferenciák, programok

⦁ Az Iscar helyszíni vevőtalálkozót szervez a kiállítás teljes idejére,

⦁ az MHtE a nemzetközi Nemzetközi Hegesztési Projektek értékeléseinek nyilvános konferenciájára és hegesztőversenyre hívja a látogatókat,

⦁ az EMOSZ előadás-sorozatot tart a különböző gépek CE jelöléséről

⦁ a MAJOSZ közreműködésével beszállítói fórum segíti az üzletkötéseket,

⦁ ismét belepillanthatunk a GTE-Autopro Techtogether keretein belül a hazai műszaki felsőoktatásban résztvevő diákok küzdelmébe

⦁ A 2. napon az IFKA munkatársai válaszolnak a látogatók kérdéseire KKV fejlesztés, ipar 4.0, gyors növekedésű vállalkozások (gazellák), munkaerő-fejlesztés, zöld gazdaság és logisztika témában

⦁ A látogatókat nem csak HR-eseknek szóló, többek között a fluktuáció-kezelést vagy a nagyvállalati best practice-t érintő HR konferencia várja majd

⦁ Application Zone - gyakorlati bemutató az F pavilonban, ahol a kiállítók működés közben mutatják be gépeiket, termékeiket, szolgáltatásaikat

A programokról bővebb információ: http://iparnapjai.hu/hu/programok



Először mutatkozik be Magyarországon a világrekorder teherbírású ipari robot!



2017-ben is meghirdetésre került a NAGYDÍJ pályázat. A cégek pályázatait egy szakértőkből álló zsűri bírálta el, melyek közül ötöt Nagydíjjal, hármat Különdíjjal és ötöt Elismerő Oklevéllel jutalmazott.

Díjazottak: http://iparnapjai.hu/hu/nagydij2017