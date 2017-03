Maga állíthatja össze mobil díjcsomagját a Telekomnál

A Telekom teljesen új alapokra helyezi lakossági havidíjas mobil portfolióját, és rugalmas, teljes egészében az ügyfelek saját igényeihez, használati szokásaihoz igazítható tarifarendszert vezet be március 24-étől.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfelek maguk állíthatják össze a csomagjukat az alapján, hogy mennyit szeretnének telefonálni illetve mobilinternezetni. Ehhez a négy különböző hangcsomag mellé a rendelkezésre álló öt adatcsomagból választhatnak, így áll össze egyedi díjcsomagjuk.

"Az ügyfelek visszajelzései, és a használati szokásaikban felfedezhető különbségek azt mutatták, hogy az lehet számukra a legelőnyösebb, ha maguk határozhatják meg, havonta mennyi adatot és lebeszélhető percet szeretnének felhasználni. Vannak köztük, akik továbbra is elsősorban beszélgetni szeretnek a telefonjukon, míg mások már mobilinternet eszközként tekintenek a készülékükre. Az új, saját igényekre szabható, rugalmas rendszer ezekre az egyszerre jelenlévő, de egymástól eltérő igényekre ad egyszerű választ, így a jövőben minden ügyfelünk megtalálhatja és kialakíthatja a számára legideálisabb csomagot" - mondta el Rékasi Tibor, a Magyar Telekom lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettese.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A legkisebb hangcsomag 80 egységnyi percet és SMS-t tartalmaz, a legnagyobb pedig korlátlan beszélgetést és SMS-t. A csomagban foglalt keret felhasználását követően egységesen 35 Ft a perc- és SMS-díj minden új díjcsomagban. Ami az adatcsomagokat illeti, az ügyfelek 400 MB és 30 GB havi közötti adatmennyiségek közül választhatnak, ha pedig elfogy a havi adatkeret, az ExtraNet opció igénybevételével még ezen felül is további gigabájtokhoz juthatnak. Külön jó hír az utazóknak, hogy az EU-ban is extra költségek nélkül használhatják telefonjukat, pl. az EU tagországokból Magyarországra indított hívásokra és küldött SMS-ekre, illetve internetezésre is felhasználhatók a díjcsomagokban foglalt egységek (percek, SMS-ek, adatmennyiség). Továbbá EU roaming helyzetben egyik csomag esetén sem kell hívásfogadási díjat fizetni.

A szabadon kombinálható csomagok közül mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Kiemelt ajánlat a Mobil M csomag és Net 400MB adat kombinációja, amellyel belföldön közel 5 millió telekomos mobilszámot hívhatnak korlátlanul az ügyfelek 3.000 Ft-os havidíjért (legalább három otthoni szolgáltatás megléte esetén járó Telekom kedvezménnyel és ePack kedvezménnyel).

Új előfizetés vásárlásakor az ügyfelek választhatnak, hogy a költési szintre vállalt hűségért havidíjkedvezményt vagy inkább készülékkedvezményt szeretnének igénybe venni. Aki nagyobb adatcsomagot vásárol, kedvezőbb áron juthat készülékhez, amennyiben ezt a kedvezménytípust választja.

Az új csomagokkal a családok számára is könnyebbé válik a kapcsolattartás. Az új Partnerkártya kedvezménnyel a második mobil előfizetéstől 20% havidíjkedvezményt kaphat az ügyfél. Legalább három otthoni szolgáltatás (telefon, internet, tv) megléte esetén pedig 25% havidíjkedvezmény érvényesíthető a mobil előfizetés havidíjára is. Az új portfolió díjcsomagjai a Magenta 1 kedvezménycsomagba bevonhatók.

A Mobil S hangcsomag mellé külön havidíj ellenében választható költségkontroll opcióval lehetőség nyílik a havidíjas előfizetés költségeinek kontroll alatt tartására, azaz a díjcsomagban foglalt, lebeszélhető percek elhasználása után - a Domino feltöltéshez hasonlóan - lehetőség van további forgalmidíjas szolgáltatások igénybevételére.

További változás, hogy az adatforgalmi keret felhasználása esetén az adatforgalmazás leállításra kerül, azonban néhány egyszerű lépéssel azonnal igényelhető kiegészítő adatcsomag (ExtraNet opció), így folyamatosan az elérhető leggyorsabb mobilinternet sebességet élvezhetik az ügyfelek.

Jó hír a diákoknak, hogy ők havi +2 GB adatmennyiséget kapnak 2 éven keresztül bármely elérhető adatdíjcsomag mellé.

A Telekom minden ügyfele az adott helyen elérhető maximális sebességgel mobilnetezhet a szolgáltató 4G hálózatán (az adott helyen elérhető maximális sebességről a www.telekom.hu/4g linken lehet tájékozódni).



A Telekom korábbi mobil díjcsomagjai május 1. után már nem igényelhetők, az ügyfelek a hűségidejük lejártakor az új portfolióból választhatnak.

További információ a díjcsomagokról: https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/havi-dijas-mobil-dijcsomagok.