Megérkezett az LG óriásmonitorja

Kapható hazánkban az LG év elején bemutatott óriásmonitorja, a 43 colos, azaz több mint 110 cm-es képátlójú 43UD79-es modell. A készülék olyan hatalmas képernyővel rendelkezik, hogy négy, 21,5 colos monitor is elfér benne. Az új készüléket üzleti felhasználóknak, gamereknek és a házimozi élményt kereső közönségnek tervezte a gyártó.

A 4K UHD, azaz 3840 x 2160 pixel felbontású készülék legfőbb erőssége a multitasking: a képernyőn akkor is kényelmesen követhetjük a párhuzamosan futó feladatokat, ha egyszerre 4 ablakot nyitunk meg. Az új monitor ideális munkaeszköz az üzleti szektorban és a kreatív iparban dolgozók számára: a hatalmas monitoron a tőzsdei hírek, az aktuális értékpapír árfolyamok és a trendeket jelző grafikonok épp olyan könnyen és átláthatóan rendezhetők egymás mellé, mint a hatalmas adatbázisokat tartalmazó táblázatok és elemzőprogramok, vagy egy szerkesztésre váró videó képei a vágóasztalon. A képernyő felosztására ráadásul igen változatos módokon van lehetőség: az Onscreen Control megoldással vízszintesen és függőlegesen is kettévághatjuk a képernyőt, de hármas vagy kép-a-képben felosztást is beállíthatunk.



Az új monitor azonban nemcsak a munkához, de szórakozáshoz is tökéletes választás. A tervezők a készüléket minden olyan funkcióval ellátták, melyekre egy kiváló gamer monitornak szüksége lehet, a videójátékhoz tehát folyamatos, szakadásmentes képet és tökéletes vizuális élményt nyújt. A dinamikus akciószinkronnak (DAS) köszönhetően a legmozgalmasabb játékban sem késnek a képek, a beépített fekete szín stabilizátor pedig a legmélyebb fekete tónusokról is tiszta képet ad, így a sötét zugokban megbújó karakterek sem maradnak észrevétlenek.

Az óriásmonitor IPS panelt kapott, így pontos, torzításmentes, élethű színeket kapunk akkor is, ha oldalról nézzük; a képek mindeközben élethűek, és a gyors mozgásoknál sem tapasztalható semmilyen zavar. A 43 colos képernyőn hatalmasra tágul a játéktér, és szinte beszippantja a játékost. A 2 db 10 wattos Rich Bass hangszóróval kiegészülve a hangzás még jobban elmélyíti a játékélményt, további hangrendszerek csatlakoztatásával pedig akár házimozizásra is használhatjuk a készüléket.

Akár munkáról, akár szórakozásról van szó, a sokoldalú felhasználást 4 HDMI port is támogatja, így egyszerre 4 készüléket - pl. laptopot, set-top boxot, bluray lejátszót - is csatlakoztathatunk a monitorra. Az USB Type-C porton keresztül telefonunkat, tabletünket is összeköthetjük vele, hogy képi vagy videós tartalmainkat a képernyőn "tükrözzük" vagy, hogy egyszerűen csak feltöltsük eszközeinket. A fejlesztők az ergonómiai szempontokat sem hagyták figyelmen kívül, és a képernyőt 5-10 fokban dönthető állványra helyezték. Az LG új készülékén a képernyő terének kreatív kihasználástól a szoftveres és hardveres megoldásokig minden a hatékonyságról, a látványról és a kényelemről szól, így azok számára is ideális választás, akik napi 8-12 órát töltenek a gép mellett.

Az új monitor már kapható a magyar boltokban, ajánlott bruttó fogyasztói ára 249 ezer forint.