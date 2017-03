Megjelent az AIDA64 5.90

A FinalWire ma frissítést adott ki népszerű rendszer-információs szoftverének PC-s verziójához. Az 5.90-es verzió a nemsokára érkező Windows 10 Creators frissítése mellett, az AMD Ryzen "Summit Ridge" és az Intel "Apollo Lake" processzorait, valamint a legújabb hardvereket, beleértve az AMD és az NVIDIA grafikus GPU-it is támogatja.

Az AIDA64 kiadásainak fő újdonságai közé tartozik az AMD Ryzen "Summit Ridge" és az Intel "Apollo Lake" processzorokat támogató optimalizált, 64 bites benchmarkok implementálása. A program részletes információkat biztosít majd a következő Windows 10 Creators frissítéssel kapcsolatban is - a felhasználók az operációs rendszer adatai mellett láthatják majd a telepített szoftverek listáját és a biztonsági programok információit. Az AIDA64 5.90-es verziója részletes adatokat biztosít az AM4-es alaplapokról és processzorokról is, beleértve a hőmérsékletet, a feszültséget, a ventilátor sebességét is.



Újdonságok az AIDA64 5.90-ben