Meglepő hír az ARM-es Windows 10-ről

Idáig azt hittük, hogy csak Windows Store-os programokat futtat majd, de a Microsoft szélesre tárja a kaput a szoftverek előtt. Lehet, hogy már a Surface Phone-nak ágyaz meg?

A Microsoft és a Qualcomm 2016-ban jelentette be a Windows 10 ARM projektet, melynek célja az volt, hogy a teljes operációs rendszer ARM lapkákra ültessék át. A két cég mindjárt be is mutatta az Adobe Photoshop x86 demováltozatát egy Snapdragon 820 processzoron.

Idáig úgy tűnt, az alkalmazásokat a Windows Store-ból kell majd beszerezni, de a Microsoft Builden tartott bemutatója alapján a Windows 10 ARM ugyanúgy fogja futtatni az x86 alkalmazásokat, mint a Windows 10 teljes változata. Tehát bárhonnan letölthetünk és telepíthetünk szoftvereket, nem kell a Store kínálatához folyamodnunk.



Az AMR lapkán futó Windows 10 minden tekintetben azt tudja majd, amit az alapváltozat.

Még idén megjelennek az első olyan eszközök, amelyek ARM lapkán futtatnak Windows 10-et. Processzoruk a Qualcomm Snapdragon 835-je lesz.

A Microsoft bemutatója azt valószínűsiti, hogy közel járnak a Surface Phone fejlesztés végéhez, és az eszköz a Windows 10 Mobile helyett ARM-es Windows 10-et futtat majd, a cég pedig az alkalmazáshiány orvoslására nyitja szélesre a kaput a Win 32 szoftverek előtt.