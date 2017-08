Melyik iPhone-t válasszuk?

Régebben könnyebb volt kiválasztani az igényeinknek leginkább megfelelő iPhone-t, a legjobb vételnek a legújabb modell legnagyobb tárolóval felszerelt változata ígérkezett. Ma szintén jó hasznát vehetjük a nagy tárterületnek, de több más tényező is befolyásolhatja a döntésünket. A legjobb kamerával ellátott telefont akarjuk, vagy a legalacsonyabb árút, vagy amelyiknek van fülhallgató csatlakozója? Vagy várjuk meg inkább a pár héten belül megjelenő legfrissebb modelleket?



Az amerikai Macworld magazin munkatársa, Susie Ochs és kollégái összegyűjtötték a jelenleg kapható iPhone-modellek főbb funkcióit és előnyeit azok számára, akik most szeretnének almás telefont vásárolni.

iPhone 7 Plus: Összességében a legjobb, a legjobb kamera

Az Apple jelenlegi zászlóshajója 2016 szeptemberében jelent meg, és a rendkívül gyors A10 Fusion processzor köré épül, amely két nagyteljestményű magot használ az asztali programok szintjén álló appok futtatására, a kevésbé intenzív műveleteket kezelő két kisfogyasztású magja pedig az akkumulátor-üzemidő kiterjesztésében jeleskedik. Az Apple 13-15 órányi interhasználatot, 14 órányi videólejátszást vagy 60 órányi zenehallgatást ígér egyetlen feltöltéssel. A MacWorld tesztelői 7 órán és 55 percen keresztül néztek videókat, miközben a töltöttségi szint 100 százalékról 50 százalékra csökkent.



Azonban az iPhone 7 Plus legvonzóbb alkotóeleme a kétoptikás, optikai zoom funkcióval felszerelt kamerarendszer, amely a nagy, f/1.8-as fényerejű, nagylátószögű optikát egy f/2.8-as fényerejű teleobjektívvel kombinálja. A mellékelt Camera app minden feladatot elvégez helyettünk, és az igazi csoda akkor történik, amikor ötvözi a két lencsétől bejövő képi információkat. Jó példa erre az iOS 10.1 operációs rendszerben jelenleg bétaváltozatban elérhető Portré mód, amely automatikusan elhomályosítja a hátteret, miközben a fényképezett személy arca éles marad.

Bár sokak szerint nem szerencsés megoldás az iPhone 7 Plus és iPhone 7 esetében az új, kattintás nélküli Home gomb és a fejhallgató csatlakozó hiánya, gyorsaságának, teljesítményének és kamerájának köszönhetően jelenleg az iPhone 7 Plus a legjobb iPhone modell.

iPhone 7: A legjobb 4,7 hüvelykes mobil

Az iPhone 7 a legjobb választás azoknak, akik az iPhone 7 Plus sebességére és akkumulátor-üzemidejére, valamint egy majdnem olyan jó kamerára vágynak, mint ami abban található, de a kisebb méretet részesítik előnyben.

Az egyetlen iSight hátoldali kamera nagy, f/1.8-as fényerejű, aminek gyenge fényviszonyok között vehetjük jó hasznát. Nincs viszont optikai zoomolási lehetőség és Portré üzemmód, amelyek az iPhone 7 Plus kétoptikás kamerájának a kiváltságai. Ennek ellenére az iPhone 7-tel készített fotók komoly előrelépést jelentenek a korábbi modellek felvételeihez képest.

Végezetül fontos megemlíteni, hogy az iPhone 7 nem csak kisebb, hanem 45 ezer forinttal olcsóbb is az iPhone 7 Plusnál.

iPhone 6s Plus: Előnyös vétel nagykezűeknek

Jó fogadtatásra lelt 2015-ös megjelenésekor az iPhone 6s Plus, amelynek A9-es processzora még mindig elegendően gyors az iOS 10-es alkalmazások futtatásához. Az iPhone 6s-nél és 6s Plusnál találkozhattunk először a 3D Touch technológiával, amely lehetővé teszi, hogy erősebb nyomással további funkciókat használhassunk az érintőképernyőn.



Az iPhone 6s Plus ugyancsak támogatja a Live Photos funkciót és a 4k felbontású videókat, köszönhetően 12 megapixeles iSight kamerájának. Meg kell azonban jegyezünk, hogy ez egy egyoptikás kamera, és gyenge fényviszonyok közepette nem tudunk vele olyan minőségű képeket készíteni, mint az az iPhone 7 és iPhone 7 Plus nagy fényerejű objektívjével. Ha a kamerával szemben nincsenek extra igényeink, azért jő képeket lőhetünk az iPhone 6s Plusszal is, amelyet a kisebb méretű iPhone 6s-től eltérően felszereltek optikai képstabilizátorral.

iPhone 6s: A legjobb, ha szükségünk van fejhallgató csatlakozóra

A tavalyi iPhone modellekkel szemben előny, hogy - csakúgy, mint a iPhone 6s Plus és az iPhone SE - rendelkezik fejhallgató csatlakozóval, így akkor is tudunk zenét hallgatni, ha éppen töltjük a mobilunkat. Testvéréhez, az iPhone 6s Plushoz hasonlóan a 6s is fürge, és 4,7 hüvelykes méretének köszönhetően kényelmesebben zsebre vágható. Ugyanazt az A9-es lapkát és 4K felbontású videók rögzítésére képes, 12 megapixeles kamerát használja, mint a 6s Plus, azonban nem élvezhetjük az optikai képstabilizátor előnyeit, ami ebben az évjáratban a 6s Plus extra szolgáltatása.

iPhone SE: Legjobb vétel, kiváló modell kiskezűeknek

Kedvező árának is köszönhetően a jelenlegi legelőnyösebb ajánlat az iPhone-piacon az iPhone SE, amely voltaképpen egy iPhone 6s bepakolva egy kisméretű iPhone 5s házba. Ugyanakkora 4 hüvelykes kijelzővel büszkélkedhet, mint az iPhone 5/5c/5s, viszont az iPhone 6s-ben is megtalálható A9-es lapka köré épül, így remekül kezeli az iOS 10 operációs rendszert. Hátránya azonban, hogy a 3D Touch technológiát nem kapjuk meg.

Az iPhone SE-hez adott 1624 mAh kapacitású akkumulátor valamivel kisebb az iPhone 6s 1715 mAh-s akkujánál, de még így is hosszabb az üzemideje, mivel a 4 hüvelykes kijelző kevesebb energiát fogyaszt. További előnye az iPhone SE-nek, hogy behelyezhető az iPhone 5s-hez és iPhone 5-höz készült tokokba. A 12 megapixeles kamera támogatja a Live Photos funkciót és a 4K felbontású videókat.