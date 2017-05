Milliárdos pályázatot nyert el a 4iG leányvállalata

Komoly sikerrel indult az év a 4iG Nyrt. számára, miután a vállalatcsoport bejelentése szerint közel két és fél milliárd forint összértékű pályázatot nyert el a Humansoft a "Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)" tárgyú, európai uniós támogatású kiemelt projekt megvalósítására. A program révén lehetővé válik a saját önkormányzati adatok egyszerűbb elérése, elemzése, és az eltérő ágazati adatjelentések felhasználásával az önkormányzati döntéstámogatási elemző, információs rendszer kialakítása.

A Belügyminisztériummal kötött szerződés értelmében az IKIR projekt keretén belül a Humansoft üzleti döntéshozatalt támogató, elemző rendszert épít ki önkormányzatok számára. A rendszerben egy közös platformon válnak elérhetővé a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos a helyi döntéstámogatáshoz szükséges rendszerek, kialakul egy komplex információs bázis és adattárház, valamint értékelési és elemzési módszertanok készülnek, elsősorban a helyi önkormányzati felhasználók számára. Ezen felül többek között a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai is hozzáférhetnek majd a rendszerhez, így az adatok további kutatások megalapozásához is használhatók, illetve tananyagként szolgálhatnak a jövőben.



Dr. Felső Gábor, a 4iG igazgatóságának elnöke megjegyezte: "Vállalataink rendkívül erősek az IT infrastruktúra, alkalmazásfejlesztés, szolgáltatások terén. A Business Intelligence (BI) rendszerek kialakítása terén is szerteágazó tapasztalattal rendelkezünk. Azért is megtisztelő feladat az önkormányzatok döntéshozatalát megkönnyítő IKIR kidolgozása, mert munkánk eredményét közvetve minden magyar lakos élvezheti az olcsóbb, hatékonyabb önkormányzat formájában".

Az önkormányzatok szerteágazó feladatokat látnak el a köznevelés, egészségügy, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapellátás, szociális ellátás, kulturális ellátás, közbiztonság és védelem, valamint településüzemeltetés terén. Az egyes önkormányzatok a kialakult jó gyakorlatokat megoszthatják egymással, továbbá a helyi feladatok finanszírozása átláthatóbb lesz, melynek következtében működésük hatékonyabbá, olcsóbban, vagy jobb minőségi paraméterekkel fenntarthatóvá válik.