Mindenből a legjobbat

Hibrid környezetben a vállalat élvezheti a helyi infrastruktúra előnyeit adatainak azonnali elérésével, ugyanakkor élhet a különböző felhőmegoldások agilitásának, rendkívül magas rendelkezésre állásának, megbízhatóságának és költséghatékonyságának minden előnyével is. A szolgáltatások pár kattintással elérhetők, bevezetésükhöz mégis tanácsos szakértő segítségét kérni.

A NetworKing Informatika 2004-ben rendszerintegrátorként lépett piacra, de tevékenységi köre csakhamar outsourcing- és tanácsadói szolgáltatással bővült, és ma is elsősorban szerverkörnyezetek konszolidálását végzi a tervezéstől kezdve az implementáción át az üzemeltetésig. Az indulás óta eltelt bő évtizedben rengeteget változott az informatika világa. Vas Péter rendszermérnököt, a cég egyik alapítóját ennek hatásairól kérdeztük.

Computerworld: Hogyan fejlődtek a szerverkörnyezetüket átalakító vállalatok igényei, mi jellemzi őket napjainkban, a digitalizáció korában?

Vas Péter: Míg az ezredfordulót követően a vállalatok még saját üzemeltetésű (úgynevezett OnPrem) informatikai környezeteket alakítottak ki, és a felhőalapú számítástechnika fogalma ismeretlen volt számukra, addig mára széles körben elfogadták az új szolgáltatási modellt. A bizalmatlanság oldódása okán mind több vállalat nyitott a hibrid környezetek iránt, de az is egyre gyakrabban előfordul, hogy a tisztán felhőalapú megoldást választják.



Vas Péter rendszermérnök, NetworKing Informatika

Nemcsak a digitalizáció útján előbbre járó versenytársak felől érkező nyomás segítette a szemléletváltást, a magánemberként felhőszolgáltatásokon felnövő fiatal munkavállalók elvárásaira is válaszolniuk kell a vállalatoknak IT-környezetük modernizálásával.

Legtöbbször a hibrid szolgáltatási modellt javasoljuk ügyfeleinknek, mivel ez a felállás ötvözi mindkét világ előnyeit. Egy OnPrem rendszer, kiegészítve egy felhőben megvalósított katasztrófa-elhárítási telephellyel (úgynevezett DR Site) felülmúlhatatlan rendelkezésre állással és hibatűréssel, garantálja az üzletmenet folytonosságát.

CW: Microsoft-partnerként cégük az Azure felhőben ad összetevőket a hibrid környezetek kialakításához. Milyen lehetőségeket tár fel a szoftvercég technológiája?

VP: Azure alapokon infrastruktúra-, platform- és szoftverszolgáltatások széles palettája érhető el, így még azon szervezeteknek is számos megoldást kínál, amelyek nem Windows, hanem Linux operációs rendszert használnak. A szolgáltatások pár kattintással, szinte azonnal használatba vehetők, ami rendkívüli agilitást ad az üzletnek. Ráadásul jelentős költségmegtakarítást érhetnek el a vállalatok, mivel minden felhőbe költöztetett erőforrással, alkalmazással csökken a házon belül működő szerverek száma, ezzel a beszerzés és az üzemeltetés költsége is. Egy most futó konszolidációs projektünkben a hibrid szolgáltatási modellnek köszönhetően a szerverek számát például negyedére csökkentettük ügyfelünknél.

Noha első pillantásra drágábbnak tűnhet az Azure a hagyományos hosting-szolgáltatásoknál, hosszabb távon előnyösebb azoknál. A Microsoft világot behálózó adatközponti régiói (amelyek száma jelenleg 34, és folyamatosan bővül) ráadásul olyan magas, akár 99,9 százalékos rendelkezésre állást biztosítanak, amellyel egy helyi hostingszolgáltató nehezen vagy egyáltalán nem képes versenyezni. Ezen felül az Azure több előfizetési konstrukciója használat alapú elszámolást tartalmaz, ami szintén tovább növeli a költségelőnyt.

Európában a Microsoft egyre több helyszínen létesít és működtet adatközpontokat, így a vállalatok igény szerint meghatározhatják, hogy felhőbe vitt adataikat az unió határain belül hol kezeljék és tárolják - mégis élvezve a georedundancia előnyeit. Hozzáférhetőbbé válik ezzel a nyilvános felhő az erősen szabályozott területeken is, amit a hazai eladásokon is érezni lehet. Tavaly közel ezer Azure és Office 365 előfizetést értékesítettünk együttesen a verseny- és közszférában, míg idén csak a közszférában több mint 800 előfizetés bevezetésén vagyunk túl - ez jelentős növekedés az előző évhez mérten.

CW: Miként említette, a felhőszolgáltatások akár pár kattintással használatba vehetők. Miért kérje bevezetésükhöz a vállalat tanácsadó segítségét?

VP: Gondos tervezéssel kell előkészíteni minden konszolidációs projektet annak érdekében, hogy a kialakított infrastruktúra hosszú távon is rugalmasan és hatékonyan szolgálhassa a vállalat igényeit. Az egyik leggyakoribb hiba, amellyel találkozunk, hogy a vállalat kiragad egy részletet ebből a komplex folyamatból, és csak utólag szembesül azzal, hogy a drágán vásárolt hardver, szoftver vagy szolgáltatás megnehezíti a további fejlesztéseket. Egy jól megválasztott, képzett és minősített, tapasztalt rendszerintegrátor közreműködésével a vállalat költséges kitérők nélkül haladhat a digitalizáció útján a világosan megfogalmazott célok felé, így mind a házon belül, mind a felhőben működő rendszereitől a legjobb szolgáltatásokat fogja kapni.