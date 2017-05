Minecraft tábor Debrecenben is

A rendkívül népszerű programozó tábor immár Kelet-Magyarországon is elérhetővé válik, Debrecen városában. A jelenlévő 10-14 éves gyermekek népszerű Minecraft videóstól is tanulhatnak.

Elsőként 2015 telén, egy belső Microsoft rendezvényen született meg a fejünkben Minecraft programozótábor ötlete, ahol a sok levetített dia közül egyetlen egy a játék és a programnyelvek kapcsolódásáról szólt. Gyorsan belevetettük magunkat a Minecraft világába, és hamar kiderült, hogy a kockavilág az algoritmikus gondolkodás elmélyítésére és népszerű programnyelvek oktatására is kiválóan alkalmas. A gond csak az volt, hogy a weben sehol sem lehetett találni olyan komplex tananyagot, amire szükségünk volt, így hazai Minecraft szakértőkkel, youtuberekkel és programozókkal magunk dolgoztuk ki azt. Fél éves munkával így született meg a Minecraft tábor, amely végül hatalmas sikerrel zárult tavaly nyáron. Két telt házas gyerektábor bizonyította, hogy a koncepció a valóságban is remekül működik. Jelzés érzékű volt számunkra, hogy a táborunkba nemzetközi gyereksereg gyűlt össze, hiszen többen is érkeztek a határon túlról - Svájcból, Ausztriából, Szerbiából -, mivel a tananyag és a koncepció nemzetközi szinten is egyedinek számított.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Több megkeresést is kaptunk, és többen is kértétek, hogy a táborral Kelet-Magyarországon is jelenjünk meg. Végül az ESET támogatásának és az EPAM szakmai partnerségének köszöntően ez sikerült, így örömmel jelenthetjük be első debreceni napközis táborunkat, amely több szempontból is különleges lesz.



A tábor egy hete során egyrészt a jelenlévő 10-14 évesek is megismerhetik, hogy programkódok segítségével miként befolyásolhatják a játék viselkedését, illetve hogyan készíthetnek egyszerű programokat. A jelenlévők ráadásul az EPAM Debreceni központjában egy globális fejlesztőcég mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek, valamint a Minecraft egyik legelismertebb hazai insiderétől - a Kraftolók kézikönyve szerzőjétől -, Hipoforakusztól és a 25 éves PC World magazin szerkesztőitől ismerhetik meg a játék vezérlésének alapvető trükkjeit. Felkeltettük az érdeklődésedet? Bővebb információt a tábor oldalán találsz.



Időpont: június 26-30.

Ár: 29 900 forint (tartalmazza a napi egyszeri ebéd, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Debrecen, EPAM Systems (4026 Debrecen, Bethlen utca 9.)

Korosztály: 10-14 év



További információ és jelentkezés: minecraft-debrecen.pcworld.hu