MKB Bank: indul az online számlanyitás

Az MKB Bank 2017. évi digitális fejlesztései között kiemelt szerepet kap az online számlanyitás bevezetése. Ennek körülményeiről Hetényi Márk, az MKB Bank retail és digitális vezérigazgató-helyettese beszélt.

Mit jelent az, hogy online számlanyitás?

Az online számlanyitás azt jelenti, hogy leendő ügyfeleink új számlájukat teljes egészében az interneten keresztül tudják megnyitni, majd ezt követően azonnal és teljes körűen el tudják kezdeni használni anélkül, hogy személyesen be kellene fáradniuk az MKB Bank bármely bankfiókjába. A számlanyitás az iOS kivételével minden eszközön elérhető lesz, azonban iOS fejlesztésünk is hamarosan érkezik.

Miben jelent ez előrelépést az ügyfelek számára?

Az online számlanyitással ügyfeleink szinte azonnal hozzájutnak virtualizált bankkártyájukhoz, amelyet az MKB PAY mobil alkalmazással egyből el is tudnak kezdeni használni, ehhez ügyfeleinknek egy NFC technológiával rendelkező Androidos telefonra van szükségük. Az online számlanyitáshoz az MKB Bank új számlacsomagot hozott létre. Az új Digit@ll számlacsomag készpénzfelvétel nélkül 0 Ft-os csomagdíjjal használható és teljes egészében az előzetesen felmért ügyfél igények alapján készült el. Az MKB Bank online számlanyitási lehetősége korábban nem tapasztalt gyorsaságot, rugalmasságot garantál ügyfeleink számára.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Társul valamilyen bevezető akció az online számlanyitáshoz?

Igen. Az első ötezer, online számlát nyitó új ügyfelünknek 5000 forintot azonnal jóváírunk, ezzel is biztosítva az azonnali használhatóságot. A promóció részeként, akciós kéthavi kombinált betéti lehetőséget is biztosítunk, és hogy az online számlanyitást még vonzóbbá tegyük, utazási játékot is hirdetünk az ilyen típusú számlát nyitó ügyfelek részére.

Hány ilyen szolgáltatás van a magyar piacon?

Valószínűleg több magyar bank is készül az online számlanyitás valamilyen típusának a bevezetésével, azonban ilyen teljes körű megoldás, mint amit az MKB Bank kínál, jelenleg nincs a magyar piacon.

Miért volt fontos az MKB Banknak, hogy elsőként vezesse be az online számlanyitást?

Az MKB Bank jó úton halad, hogy Magyarország vezető digitális bankja legyen, ezért kiemelten fontos számunkra, hogy a digitális megoldások terén az elsők között jelenjünk meg az új szolgáltatásainkkal. Egy bő hónappal ezelőtt ugyanígy egyik első bankként vezettük be MKB PAY szolgáltatásunkat is.

Mennyi ideig tartott, milyen nagyságrendű munka volt az MKB Banknál az online számlanyitás szakmai és műszaki előkészítése?

Az online számlanyitás előkészítése és elindítása - a többi digitális fejlesztéshez hasonlóan - kiemelt prioritást élvezett az MKB Banknál, ennek köszönhetően új szolgáltatásunkat három hónap alatt sikerült elkészítenünk.

Hogyan illeszkedik az online számlanyitás az MKB Bank digitális fejlesztéseibe?

A tavalyi év végén elindítottuk az MKB Mobilbank nevű alkalmazását, megújítottuk a bank honlapját. A 2017-es év is jelentős mértékben a digitális fejlesztésekről szól. Néhány hete indult a MKB PAY szolgáltatásunk, hamarosan indul az online számlanyitás. Mindeközben folyik a bank core rendszerének teljes cseréje, amely egyedülálló lehetőségeket biztosít majd mind az MKB Bank mind pedig ügyfelei számára.

Milyen további digitális fejlesztésekkel készül az MKB Bank?

A közeljövőben több fejlesztéssel is készülünk. Az MKB Mobilbank és az MKB PAY további funkciókkal bővül, valamint innovatív mobil megoldásokkal készülünk a napi pénzügyek, vagyonkezelés és a hitelezés terén.

[extracode type="ad" adt="article_inside"]