Nadrágot ad ránk a BI-robot

Olykor annak sem igazán élvezet a vásárlás, aki amúgy rajong érte. Különösen a szórakoztató elektronikai cikkek és például a cipők között nehéz választani. A jövőben a technológia segíthet eligazodni az áruk rengetegében.

Mindent megkaphatsz az életben, ha felöltözöl hozzá - tartja az Edith Head néhai hollywoodi jelmeztervezőnek tulajdonított mondás. Néha azonban nem is olyan könnyű felöltözni. Előfordul, hogy végre megleljük a kedvünkre való cipőt, de egész oszlopnyi dobozt kell végignéznünk, van-e belőle a méretünkben. Eladó, aki segítene, persze véletlenül sincs a közelben. Vagy rátalálunk egy tetszetős ruhára, de hiába böngésszük végig kigúvadó szemekkel a fogason sorakozó darabok címkéit, a végén kiderül, hogy üres kézzel fogunk távozni. Arról már nem is szólva, hány paraméternek kell megfelelnie a házimozi-rendszerünkbe igazán jól passzoló tévékészüléknek, beleértve a ki- és bemenetek számát stb., miközben az egyes modellek között legföljebb egy betű vagy szám különbség van.

Az Intel múlt héten bemutatott Responsive Retail Platformja (RRP, szabad fordításban: érzékeny kiskereskedelmi platform) állítólag élvezetesebbé és egyszerűbbé, ráadásul személyre szabottá teszi majd a vásárlást. Ráadásul mindemellett nyilvántartja a raktárkészletet, és valós időben válaszol a gyártói, vevői és kereskedői igényekre, csökkenti a működési költségeket, erősíti a márkahűséget.



Farmernadrág-nyilvántartás

A New York-i kiskereskedelmi kiállításon bemutatott rendszer úgyszólván mindent tud a vevőkről. Kezdve azzal, hogy felismeri a boltba belépő vásárlókat, folytatva azzal, hogy egy adatbázisból előkeres mindent, amit az illető vevői szokásairól tudni lehet. Üzleti és mesterséges intelligencia, adatelemzés, érzékelők, kamerák, átjáró és egy x86-os lapkára épülő miniatűr számítógép alkotják a rendszert. Egyik érzékelője a valós idejű raktárkészlet-nyilvántartóval összekapcsolt RFID-címkeolvasó. Például, ha farmernadrágot vennénk, az RRP meg tudja mondani, van-e a méretünkben, sőt a próbafülkébe is utánunk tudja küldetni. Nagyobb üzletekben több készülékre van szükség a teljes árukészlet szemmel tartásához. Ennél azonban többre is képes: szokáselemzés alapján ajánl terméket, a megfelelő polchoz kalauzolja a kuncsaftot, illetve értesítést küldet a vevőnek a várt áru beérkezéséről.

A Levi Strauss egyes amerikai üzleteiben hamarosan ilyen RRP-k fogják számon tartani a készletet, és küldenek riasztást, ha a próbafülkében maradt egy nadrág, vagy ha a polcokat újra fel kell tölteni. Minthogy a bolton belüli mozgást is felügyeli a rendszer, könnyen kielemezhető lesz, a farmergyártó mely modelljei a legkapósabbak. A Levi Straussnál elsősorban logisztikai eszközt látnak az Intel megoldásában: olyan készüléket, amely egyszerűsíti a vásárlás folyamatát, bár az sem mellékes, hogy a visszatérő vevőt azonnal a megfelelő polchoz irányítja az RRP, amint belép a boltba, illetve hogy VR-szemüveggel is felpróbálható a nadrág.

Meglehet, nem mindenki örül annak, hogy a mesterséges intelligencia felismeri az arcunkat, kifürkészi és számon tartja, mit szoktunk vásárolni, cserébe azonban minőségileg más vásárlói élményben lehet részünk.

Melyik konyha tetszik?

Számos kísérlet irányul arra, hogy - hasonlóan az Intel RRP-jéhez - a logisztikai feladatokat a dolgok internetére tereljék. A Revel Systems iPaden futó valós idejű adatgyűjtő és -elemző rendszerét raktárakban vagy éttermekben alkalmazhatják. Utóbbiaknak az analitika segít pontosan kikalkulálni, hogy a várható napi forgalom mellett mennyi kell az egyes élelmiszerekből. A konyha- és fürdőszoba-berendezésekkel kereskedő Pirch boltlánc manhattani áruházában Microsoft Surface táblagépeken fut a készletnyilvántartás, a számlázás, és szintén VR-szemüveg ad képet a konyhabútorok, fürdőszobai szaniterek otthoni elhelyezéséről.

Nem kérdés tehát - vonhatjuk le a következtetést a Computerworld helyszíni tudósítása alapján -, hogy a mesterséges intelligencia, az üzleti intelligenciával, a big dataval és az IoT-vel karöltve rövidesen elkezdi átformálni a kiskereskedelmet és a szolgáltatásokat. Nagypályás játékosként az Intel a következő öt évben 100 millió dollárt költ e megoldásainak fejlesztésére - ugyanannyit, amennyit autóipari innovációra -, és Brian Krzanich elnök-vezérigazgató szerint cége kész tőkét pumpálni a leginnovatívabb piaci szereplőkbe.