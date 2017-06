Nagysebességű, A3-as multifunkciós nyomtató kkv-knak

Az Epson új WorkForce Enterprise ökológiailag hatékony üzleti másolói szupergyors, akár 100 oldal/perc nyomtatási sebességre képesek.

Az irodai, színes, A3-as nyomtató olyan környezeti előnyökkel rendelkezik, amelyeket csupán a tintasugaras technológia képes biztosítani, így alacsony energiaigényű, kevesebb kellékanyagot használó megoldást jelent, akár a lézeres fénymásolók áráért. A WorkForce Enterprise WF-C20590 modell mellett a japán gyártó bejelentette a 75 oldal/perc sebességű változatot, a WF-C17590 másolót is. Mindkét készüléket arra tervezték, hogy nagyvállalati és KKV környezetben is kielégítsék az irodai részlegek nyomtatási igényeit, különösen az időszakosan felmerülő, nagy mennyiségű nyomtatások esetében.



Az Epson a nyomatok minőségének további tökéletesítése érdekében számos technológiai újítást épített be készülékeibe, többek között az önjavító nyomtatófejet és az elektrosztatikus szállítószalagot a gyors nyomtatási sebesség biztosításához. Ez az új technológia hatalmas előrelépést jelent a környezetvédelem terén is, mivel a hasonló sebességű lézernyomtatókhoz képest akár 96%-kal csökkenti az energiafogyasztást, mindezt különleges tápegység használata nélkül.



Darren Phelps, az Epson Europe üzleti képalkotási igazgatója elmondta: "A WorkForce Enterprise jelentős mértékben csökkenti a környezeti terhelést, hiszen a készülékek energia igénye alacsony, rendkívül gyors nyomtatási sebességet kínálnak és kevesebb kellékanyagot igénylő megoldást biztosítanak, kiváló minőségben. Az új nyomtatók kevesebb alkatrészből állnak, mint a lézer alapú multifunkciós készülékek, így megbízhatóbbak és jelentősen hosszabb üzemidőt biztosítanak."



Az igazgató hozzátette: "Amint megláttuk a laborban a WorkForce Enterprise másolókat, tudtuk, hogy különleges eszközökkel van dolgunk, de a viszonteladók reakciói Európa szerte az új termékcsalád újszerűségét támasztották alá. Az egész kontinensen átívelő, több várost, köztük Budapestet, Lille-t, Athént és Helsinkit is érintő körútra vittük a modellt, hogy a visszajelzéseket figyelembe véve tovább tökéletesíthessük a terméket."



A WorkForce Enterprise készülékek esetében az energiahatékonyság ellenére sem kell kompromisszumot kötni a teljesítmény terén. A nagy sebességet és kiváló nyomtatási minőséget biztosító soros, tintasugaras nyomtatófej olyan méretezhető technológiára épül, amelyet az Epson először az olyan ipari rendszereknél használt, mint a nagyformátumú címkenyomtatók. A csupán 43 mm széles és 33 500 darab fúvókát tartalmazó soros kialakítás kiemelkedő kihagyás érzékeléssel és változó cseppméret-technológiával rendelkezik.



Ez a kompakt, nagy nyomtatási részletességet kínáló készülék nem csak a teljesítményt növeli, hanem biztosítja a megfelelő sebességet és megbízhatóságot az olyan nagy hatékonyságot igénylő csoportok számára is, akiknél az állásidő jelentős hátrányt jelenthet. Az opcionális WorkFlow Enterprise Finisher egység lehetővé teszi a dokumentumkészítési feladatok automatizálását. Az akár 5350 lapos papírbemenet a választható papíradagolóval, valamint a 4000 lapos fűzőgéppel és válogatóval javítja a hatékonyságot, így idő és energia takarítható meg. Továbbá, ezek a modellek különböző megoldások széles választékával kompatibilisek, így a hatékony felhasználás érdekében az NFC-alapú okoseszközökkel mobilnyomtatást és szkennelést is biztosítanak. Az olyan szolgáltatások, mint például az Email Print for Enterprise, az Epson Print Admin és a Document Capture Pro további funkciókat biztosítanak - sokkal többet az egyszerű nyomtatásnál és szkennelésnél.