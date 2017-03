Nagyszabású informatikai fejlesztés a Waberer’s csoportnál

A Waberer's csoport, Európa egyik legnagyobb fuvarozó vállalata, elkötelezett aziránt, hogy folyamatosan növelje versenyképességét új technológiák fejlesztésével és alkalmazásával. A Waberer's csoport és az SAP Hungary Kft. bejelentette, hogy a Waberer's 3 milliárd forintot invesztál informatikai rendszerének korszerűsítésébe, melynek első fázisa a vállalatirányítási rendszer lecserélésével indult. Az összesen két és fél éves folyamattal a cégcsoport működését biztosító szakmai rendszerek mindegyike frissítésre kerül.

Az új, 2017 januárjában indult SAP rendszer segítségével nemcsak hatékonyabb lesz 45 hazai és 11 külföldi tagvállalat irányítása, de a big data technológiának (SAP HANA) köszönhetően lehetővé válik a valós idejű adatokon alapuló dinamikus döntéshozatal is. A vállalatirányítási megoldást, mely többek közt támogatja a mintegy 6500 főt foglalkoztató fuvarozó óriás pénzügyi, beszerzési, értékesítési folyamatait, a csoport méretét és összetett tevékenységét tekintve rekordidő, 10 hónap alatt vezették be.

A következő fázis számos olyan feladat sztenderdizálásából és újdonságok bevezetéséből áll, amelyek a Waberer's folyamatos növekedését biztosítják. Az új megoldások felgyorsítják az éves szinten 447 millió kilométert futó flotta üzemanyag elszámolását, biztosítási ügyeinek kezelését, valamint egyszerűbbé teszik a sokváltozós bérelszámolás lefuttatását, a teljesítés, valamint a fuvarozás adminisztrációját is.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A rendszer egy alkalmazás segítségével optimalizálja az átváltási árfolyamot a vállalatcsoport szállítmányozási árajánlatainak vonatkozásában, automatizálva a jelenlegi manuális folyamatot.

Az új rendszer a több mint 3500 kamionból álló flotta fedélzeti adatait is tárolja, ezáltal további útvonal- optimalizációra és útvonal egyezések keresésére nyílik lehetőség.

A vállalatcsoport még hatékonyabb marketingkampányok indítását is tervezi egy új ügyfélkapcsolat-menedzsment megoldás segítségével. Az SAP integrált technológiája leváltja a Waberer's eddigi rendszerét, és a tervek szerint 2018 közepére ér véget a bevezetés.

"A Waberer's az új IT megoldásokat tekinti a vállalat versenyképességét meghatározó egyik legfontosabb tényezőnek. A komplett rakomány fuvarozás egyik legnagyobb európai vállalataként fontosnak tartjuk, hogy a legmodernebb eszközöket használjuk nemcsak a kamionjaink, de az informatikai megoldásaink esetén is" - hangsúlyozta Csöregi Levente, a Waberer's IT igazgatója.



"Az SAP Transportation Management és S/4HANA megoldásai a legjobb nemzetközi gyakorlatokat képviselik, és elősegítik a Waberer's további növekedését"- tette hozzá Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. közlekedési üzletágvezetője.