Nem frissíti egyes Windows 7 felhasználók gépét a Microsoft

A legújabb, hetedik generációs processzorokon csak a Windows 10 operációs rendszert támogatja biztonsági javításokkal a szoftvergyártó.

Megkezdte a héten a Microsoft azoknak a Windows 7 és Windows 8.1 alapú PC-knek a blokkolását, amelyek a legújabb, hetedik generációs processzorok köré épülnek. Ezek a számítógépek a tavaly bejelentett - de eddig nem érvényesített - frissítési modell szerint nem kapják meg a biztonsági frissítéseket.

Azonban bekerültek a nem frissített Windows 7 rendszerek közé az AMD-féle Carrizo lapkák köré épülő számítógépek is, pedig mindenki azt hitte, hogy ezeket a PC-ket továbbra is frissíteni fogja a szoftvergyártó.

A Microsoft azért határozta el magát erre a lépésre, mert úgy véli, hogy problémákat okozhat a Windows 7 és a Windows 8.1 operációs rendszerek futtatása a legújabb processzorokon, amelyeket a Windows 10-re optimalizáltak, így csak akkor frissíti őket a szoftvergyártó, ha a legújabb Windowst használják.

Az intézkedés a legnagyobb hatással a Windows 7-re van, mivel ez a legelterjedtebb verzió a vállalatoknál, részesedése meghaladja az 50 százalékot. A Microsoft szerint a Windows 7 teljes körűen támogatott a hatodik generációs processzorokon (ide tartoznak az Intel-féle Skylake lapkák és az AMD-féle Carrizo) 2017 július 17-ig. Ettől az időponttól kezdve egyes Skylake alapú PC-k továbbra is megkapják a biztonsági javításokat, míg mások nem. Később a Microsoft először kitolta ezt a határidőt 2018 júliusára, majd pedig úgy nyilatkozott, hogy csak a hetedik generációs és későbbi processzorok esetében nem kapnak frissítést a Windows 7 és Windows 8.1 alapú számítógépek.

Múlt héten a vállalat elismerte, hogy az AMD-féle Carrizo processzorral felszerelt számítógépeket sem frissítette, de ígéretet tett arra, hogy kijavítja a hibát, és folytatja a Windows 7 és a Windows 8.1 támogatását ezen a processzoron. Addig is ezeken a számítógépeken kihasználhatók lesznek azok a sérülékenységek, amelyeket a Microsoft kedden javított.



Voltak további olyan felhasználók is, akik arról számoltak be, hogy nem kaptak frissítést, holott gépük processzora nem hetedik generációs, vagyis a Microsoft által használt rendszerdiagnosztika tévesen azonosította PC-jük CPU-ját.