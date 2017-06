Okosabb alkalmazások, könnyebb kódolás

Kimondottan tanuló algoritmusok futtatására fejlesztett processzorok új nemzedékét és felhőszolgáltatások sorát adja a fejlesztőknek a Google, hogy megkönnyítse az AI-képességek és az analitikai adatok hozzáadását az alkalmazásokhoz. Bővül a DayDream VR-platformot támogató hardverek köre is, közöttük egy okostelefon nélkül használható szemüveggel.

Jócskán maradt a vállalati felhasználói kör érdeklődésére számot tartó bejelentenivalója a Google-nek a május végi I/O 2017 konferenciájára, annak ellenére, hogy március elején már tartott egy B2B rendezvényt - a Cloud Next 20017 akkor tízezer döntéshozót vonzott San Franciscóba.

A kaliforniai Mountain Viewban lezajlott I/O 2017-en az internet óriása száznál több bejelentést tett, amelyekből itt csupán a legfontosabbakat emeljük ki. Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója a konferencia nyitóelőadásában hétezer fejlesztő előtt jelentette be, hogy elérhető a tanuló algoritmusok és saját TensorFlow keretrendszerének futtatására optimalizált Tensor Processing Unit (TPU) processzorok második nemzedéke.

A Google eredetileg a tavalyi fejlesztői konferenciáján mutatta be a TPU-kat, amelyeket azt megelőzően évekig titokban fejlesztett és tesztelt adatközpontjaiban. A lapkák, amelyek a Lee Sedol Go-bajnokot legyőző DeepMind AlphaGo program meghajtásában és a Google Photos képanalitikai képességeinek működtetésében is szerephez jutottak, Pichai szerint tízszer gyorsabban futtatják a tanuló algoritmusokat, mint a hagyományos CPU-k vagy FPGA programozható logikai kapukat tartalmazó hálózatok.



A Google vezérigazgatója, Sundar Pichai

Gépi tanulás a felhőből

A TPU-k új nemzedékére épülő rendszereken a fejlesztők taníthatják és futtathatják is tanuló algoritmusokra épülő modelljeiket, a teljesítmény további növelése érdekében pedig úgynevezett podokba rendezhetik, kapcsolhatják össze a lapkákat.

Hamarosan a felhőben, a Google Compute Engine nyilvános felhőszolgáltatáson keresztül is elérhetik majd a vállalatok a TPU-kat. Az egyre érettebbé váló felhőpiacon a feldolgozási és tárolókapacitást kínáló infrastruktúraszolgáltatások mára tömegcikkjellegűvé váltak, a nagy szolgáltatók közötti verseny ezért a magasabb hozzáadott értéket adó szolgáltatások szintjén folytatódik. Ilyenek a gépi tanuláshoz fűződő szolgáltatások is, amelyek azonban az Amazon, az IBM és a Microsoft felhőplatformján is elérhetők.

A Google ezért több bejelentést tett, amelyekkel saját felhőjébe csábítaná a fejlesztőket. TensorFlow Research Cloud kezdeményezésén keresztül például ezer darab TPU-t ingyenesen bocsát az akadémiai szektor rendelkezésére, hogy ezzel is a szolgáltatás használatára bátorítsa a kutatókat. A TensorFlow keretrendszer forráskódját egyébként hasonló indíttatásból már tavaly megnyitotta.

Pichai emellett bejelentette a Google.ai kezdeményezést is, amely a mesterséges intelligenciával (AI-vel) összefüggő kutatási eredményekhez és a fejlesztéshez szükséges nagy teljesítményű eszközökhöz egyaránt ad hozzáférést az akadémiai és a versenyszféra szereplőinek.

Tájékozódás a virtuális valóságban

Nagy teret szentelt előadásában a Google vezérigazgatója a virtuális valóságnak (VR) is. A cég tavalyi I/O konferenciáján mutatta be DayDream VR-platformját, amelyet októberben saját DayDream View VR-szemüvege követett - ehhez azonban szükség volt egy Android alapú okostelefonra is, amely a szoftvert futtatta.

Azóta a Google a Qualcommal közösen kifejlesztett egy referenciaarchitektúrát, amelynek alapján most a HTC és a Lenovo is okostelefon nélkül használható DayDream VR-szemüveg gyártására készül, és az első modelleket a tervek szerint még idén piacra dobja. Közben bővül a DayDream VR-platformot támogató okostelefonok palettája is: a virtuálisvalóság-alkalmazások egy nyári szoftverfrissítést követően futtathatóak lesznek a Samsung Galaxy S8 és S8+ modelljein, valamint az LG idén megjelenő új csúcstelefonján.

Noha sok szó esik a VR-ról, továbbra sem világos, a technológia mikor válik olyan kiforrottá, hogy arra a vállalatok is értéket adó üzleti alkalmazásokat fejleszthessenek. A DayDream platform most mindenesetre a - Tangóra épülő - WorldSense technológiával gyarapodott, amely szenzorok telepítése nélkül teszi lehetővé a VR-szemüveg és ezzel a felhasználó térbeli mozgásának pontos követését, ami hasznos képességnek tűnik.

Érzékelőket említve a Google Cloud IoT Core néven új felhőszolgáltatást jelentett be, amely a dolgok internetére csatlakozó eszközöket menedzseli, valamint megkönnyíti a fejlesztőknek a begyűjtött és elemzett adatok alkalmazásokba illesztését. A szolgáltatást a Google különösen a gyártóvállalatok és a közműcégek figyelmébe ajánlotta, amelyek a Cloud IoT Core segítségével egyszerűbben indíthatnak próbaprojekteket, és azokat ugyancsak könnyebben terjeszthetik ki, illetve élesíthetik, ha a dolgok internetére épített alkalmazásaik beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.