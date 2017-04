Öngyilkosságra készül a Google?

A cég hirdetésblokkolót tesz a Chrome-ba, és ezzel látszólag egy csomó pénztől megfosztja magát. A lépésnek azonban racionális okai vannak.

Google rengeteget keres az online hirdetéseken, így első látásra meglepő, hogy a a hírek szerint hirdetésblokkolót akar beépíteni böngészőjébe, ami a Chrome asztali és mobilváltozatában alapból be is lesz kapcsolva.

A lépés a megelőzést szolgálja, véli a The Wall Street Journal bennfentesekre hivatkozva. Azzal, hogy saját böngészőt tesz a Chrome-ba, a cég a piacon elérhető más hirdetésblokkolók telepítésének akarja elejét venni, hogy ő dönthesse el, milyen reklámok jutnak át a szűrőn.



A Google a saját kezébe akarja venni a Chrome-ban megjelenő reklámok szűrését.

A hirdetésblokkolók régóta komoly fenyegetést jelentenek a reklámokkal foglalkozó cégek számára. A Google például fizet az AdBlock Plust fejlesztő Eyeo "Acceptable Ads" programjában való részvételért, hogy a Google-féle reklámokat átengedje az AdBlock Plus.

Hogy mi számít elfogadható hirdetésnek, a Coalition for Better Ads (Koalíció a jobb hirdetésekért) fogja meghatározni, aminek a Google is tagja. A cég tervezett lépése ahonban nyilvánvalóan komoly hatással lesz arra, a Chrome-ban mi jelenjen, és mi nem -- hacsak ki nem kapcsoljuk a funkciót, azt fogjuk látni, amit a Google látni enged.